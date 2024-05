Entenda a briga entre Luana Piovani e Neymar Jr. que viralizou na internet

Luana Piovani usou as redes sociais para se pronunciar após ser chamada de “louca” e xingada por Neymar. A atriz afirmou que não vai entrar na briga com o jogador. “Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos”, disparou Piovani.

Em seguida, a atriz afirmou que vai investir na comédia strand up. “Então vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!!)”, disse Luana.

Nos Stories, Piovani compartilhou mensagens de fãs saindo em sua defesa. Um deles foi um print do trapper Oruam questionando se a atriz tem Champions League, ao que uma internauta respondeu: “E você tem pai presente?”. O pai de Oruam é Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, que está preso. Entenda como iniciou a briga entre Piovani e Neymar:

Tudo começou quando Luana Piovani trouxe a público sua indignação em relação ao apoio do jogador Neymar Jr. à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que envolve a privatização das praias brasileiras. Nos Stories, a atriz não poupou críticas ao atleta. Ela afirmou que o jogador não é ídolo e disse que gostaria que seus filhos com o surfista Pedro Sooby esquecessem o craque.

“Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ela ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Se não ele não era quem é hoje", disparou a atriz.

Piovani também citou as traições de Neymar e lamentou por Bruna Biancardi, mãe de Mavie, a filha mais nova do jogador. Para ela, a influenciadora digital vive uma ilusão.

"Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa. Essa menina acha que ele é um bom pai, mas ela está com a régua errada. Alguém que não respeita, não valoriza, não considera, não cuida da mãe de um filho, não é um bom pai”, continuou Luana.

Após ser detonado pela atriz, Neymar se manifestou e atacou Luana, afirmando que “abriram a porta do hospício e soltou uma louca” que não solta o nome do jogador de sua boca. “Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira o meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha?”, retrucou o atleta.

Neymar, que também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, perdeu a paciência e soltou o verbo sobre a criação dos seus filhos. Ele afirmou que sempre tratou as crianças de Piovani bem e que eles se dão super bem.

"Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet. Está pensando que é quem? Vai para o c...", acrescentou irritado.