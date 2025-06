Poliana, esposa de Leonardo, desafia funcionárias: ‘Quem perder mais quilos vai ganhar surpresa’

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, compartilhou nas redes sociais um desafio que propôs para as funcionárias. A influenciadora contou, nesta segunda-feira (16), que o flagra que deu nelas no café da manhã. As funcionárias bebiam refrigerante, quando Poliana expôs o caso na web,

De acordo com a influenciadora, ela ficou preocupada com a saúde delas e decidiu iniciar uma semana de alimentação equilibrada em grupo. No fim de cada semana, ela prometeu uma “surpresinha” para quem perder mais peso até o fim do desafio.

“Gente, eu tô aqui com essas duas e hoje nós lançamos um desafio. O que acontece? As duas estavam tomando Coca-Cola no café da manhã, e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então hoje nós pesamos, Ludi pesou, Bá pesou, e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa, tudo que eu comer, elas vão comer”, disse a mãe de Zé Felipe.

Na sequência, Poliana contou como será a dinâmica do desafio e revelou que terá um prêmio para a vencedora: “Quando for no sábado, nós vamos pesar pra saber quem perdeu mais quilinhos. E quem perdeu mais quilinhos vai ganhar uma surpresinha da patroa, combinado?”