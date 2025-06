Mari Maria lança produto em Belém com sabor açaí

Com quase 22 milhões de seguidores, Mari Maria desembarcou em Belém para um lançamento. A influenciadora de beleza é uma das mais conhecidas do Brasil, com milhões de seguidores nas redes sociais. Especialista em maquiagem, ela conseguiu construir um verdadeiro império digital ao compartilhar dicas, tutoriais e tendências do mundo da beleza. Com isso, migrou para outros ramos, como um reality show e a sua própria marca.

VEJA MAIS

A varejista, que está lançando o produto em primeira mão, convidou a influenciadora a realizar o lançamento em Belém do Pará. Nesta terça-feira (17), o Lip Juice sabor açaí foi apresentado em Belém. A versão integra a linha de lip balms hidratantes da marca, formulados com ativos poderosos como Vitamina E, D-Pantenol, Ácido Hialurônico, Manteiga de Karité e Extrato de Blueberry — combinação ideal para garantir lábios nutridos, macios e com brilho.

A escolha do sabor açaí vai além da tendência: celebra a força de um dos frutos mais representativos do Brasil. De acordo com o IBGE, o Brasil é responsável por mais de 95% da produção mundial de açaí, sendo o Estado do Pará o maior produtor nacional. Por esse motivo, a cidade de Belém do Pará foi escolhida para o lançamento, com um evento especial e intimista no qual a empresária esteve presente. A escolha também é representativa: a cidade sediará a COP 30, da ONU, em novembro.