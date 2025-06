Paulo Vieira inicia a quarta temporada de ‘Avisa Lá Que Eu Vou’, que terá episódio em Cametá

O premiado ‘Avisa Lá Que Eu Vou’ está de volta com sua quarta temporada. Com Paulo Vieira à frente de uma nova jornada repleta de encontros emocionantes e descobertas pelo Brasil, a atração estreia no dia 17 de junho, no GNT, e no dia 2 de julho, na TV Globo. Em 10 episódios, o apresentador percorre cidades de norte a sul do país, revelando histórias de vida, tradições culturais e paisagens encantadoras.

Nesta temporada, Paulo Vieira visita em Cametá, nordeste paraense. Na terra do açaí, da farinha de mandioca e da pesca, o apresentador conhece a fundo o dia a dia dos ribeirinhos, uma família que faz sucesso na internet.

Paulo faz uma rota diversa e autêntica passando pela primeira vez no Sul do Brasil, em Monte Belo do Sul (RS), com sua herança italiana, danças típicas e festas temáticas, e em Ametista do Sul (RS), cidade de ex-garimpeiros que guarda surpresas subterrâneas. Na Cidade de Goiás (GO), patrimônio histórico, o apresentador mergulha na tradição dos doces caseiros e na Procissão do Fogaréu, tradição mantida há 280 anos.

Mostrando que cada canto do país guarda uma história que merece ser contada, Paulo passa também pela Ilha de Itaparica (BA), com seus quilombos e religiosidade afro-brasileira, por Lagoa da Prata (MG), uma cidade que resolveu criar a própria praia, e ainda mergulha no imaginário popular do Cangaço, onde os filhos e netos de cangaceiros recontam a saga do movimento que moldou o Nordeste.

Em Aracaju (SE), o apresentador explora a cultura das festas juninas revelando como os grupos de quadrilhas se preparam para a competição nacional. Já nos Estúdios Globo (RJ), Paulo mostra um pouco mais de como é a vida e o trabalho dos funcionários da maior fábrica de entretenimento do Brasil. A temporada também inclui episódios especiais gravados em São Paulo, Campos do Jordão e Paranapiacaba (SP), desvendando um mundo místico e diferente do estado, com direito a convenção de bruxos, encontro de vampiros e conexões espirituais.