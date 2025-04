Com Dira Paes, ‘Pablo & Luisão’ tem data de estreia divulgada pelo Globoplay

A série que traz uma história sobre amizade e família, através de Luisão (Aílton Graça), pai do humorista Paulo Vieira, e Pablo (Otávio Muller), seu melhor amigo, chega no catálogo do Globoplay. Baseada em fatos reais, ‘Pablo & Luisão’ conta as aventuras e enrascadas que surgem da parceria dessa dupla de amigos, narradas sob a ótica do humorista na infância e adolescência.

Os dois são sonhadores e cheios de ideias mirabolantes, juntos precisam lidar com as consequências desastrosas para os que estão ao seu redor, como as crianças Paulo (Yves Miguel), o irmão Neto (João Pedro Martins) e a mãe deles, Conceição (Dira Paes).

A série de humor Original Globoplay tem como criador e autor o próprio Paulo Vieira. “É a história da minha vida, da minha família e de dois grandes amigos. A série fala do meu lugar no mundo. Descobri que quando falo das minhas origens estou validando um monte de existências. Como artista, entendo que a minha missão é virar as câmeras para o lugar de onde eu vim. São 16 histórias, todas verdadeiras e passadas no período da minha infância e adolescência. Cada história começa e termina no próprio episódio. Meu pai e Pablo são dois sonhadores, dois azarados, dois empreendedores, duas crianças muito infantis e, acima de tudo, são dois esperançosos. Sempre pensam em criar algo novo. A cada episódio a gente vai ver uma de suas aventuras.”, conta.

‘Pablo & Luisão’ rompe as fronteiras do Norte do país e revela a forma de pensar, falar e agir de uma família que sobrevive com a convicção de que precisa ‘matar um leão por dia’. Cada episódio gira em torno de alguma confusão capitaneada pela dupla de melhores amigos em uma remota Palmas (TO) dos anos 2000. Tudo porque, todos os dias, Pablo e Luisão pensam em como tornar a vida melhor para eles e suas famílias. “Esta série é uma comédia dramática popular, porque, além do cômico, as histórias envolvem sentimento, emoção e afeto: a família e a amizade de Pablo e Luisão. As histórias da dupla são inesperadas, improváveis, surpreendentes e reais.”, analisa Luis Felipe Sá, diretor artístico do projeto.