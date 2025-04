Conheça a novela turca 'Jogos do Destino'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Jogos do Destino", também conhecida como "Baht Oyunu", é estrelada por Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, İdris Nebi Taşkan e Aslı Sümen. O enredo da história é sobre uma jovem que acredita que ela e as outras mulheres da família têm uma maldição. Se elas não se casarem com o primeiro amor da vida delas, o destino se encarregará de fazer com que uma tragédia aconteça com cada uma delas. Esse é o pensamento que todas da família foram criadas.

A direção da dizi é por conta de Serdar Gözelekli, que também dirigiu a novela "Armadilha do Amor". O roteiro é assinado por Fatih Enes Ömeroğlu ("Armadilhas do Amor"), Erkan Birgören, Elif Tuna Kıygı e Tunus Taşçı.

Cemre Baysel e Aytaç Şaşmaz viveram um romance não só por conta dos personagens. Eles formaram um casal na vida real durante um ano, mas depois se separaram. Mas parece que eles voltaram a dar uma chance parar o amor e estão juntos novamente.

Os atores Aytaç Şaşmaz e Cemre Baysel estão juntos novamente (Reprodução / Instagram @aytacsasmaz)

Confira os detalhes da novela turca "Jogos do Destino"

Trailer da novela turca "Jogos do Destino"

Sinopse da novela turca "Jogos do Destino"

A história da série é sobre uma jovem chamada Ada (Cemre Baysel), que cresceu acreditando que a sua família tem uma maldição. No caso, as mulheres que não se casassem com o primeiro amor da vida delas, ficariam viúvas por conta de alguma tragédia. Acreditando que estava livre desse destino tenebroso que suas tias não escaparam, chega o dia do casamento de Ada. Só que ela esquece que o casamento seria apenas para que Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) conseguisse a cidadania

turca.

Depois de algum tempo, ela vê o seu amado aos beijos com outra mulher. Disposta a fazer o amor vencer, Ada arruma um emprego no mesmo lugar que Rüzgar. O que jovem não contava era que o destino tinha um plano diferente para ela, já que terá que lidar com um chefe rabugento. A convivência com Bora (Aytaç Şaşmaz) vai fazer com que ela aprenda mais sobre relacionamento até um dia que terá que fazer uma escolha, em que ela poderá reescrever a própria história.

Qual o gênero da novela turca "Jogos do Destino"?

A dizi é classificada como Comédia Romântica.

Qual a classificação da novela turca "Jogos do Destino"?

A novela é indicada para pessoas maiores de 12 anos.

Qual o elenco da novela turca "Jogos do Destino"?

O elenco principal é formado por Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, İdris Nebi Taşkan e Aslı Sümen.

A atriz Cemre Baysel é uma das protagonistas da novela turca "Jogos do Amor" (Reprodução / Instagram @cemrebaysel)

O ator Aytaç Şaşmaz é um dos protagonistas da novela turca "Jogos do Amor" (Reprodução / Instagram @aytacsasmaz)

Quantos episódios tem a novela turca "Jogos do Destino"?

A novela conta com 58 episódios. Cada um tem duração média de 42 minutos.

Onde assistir à novela turca "Jogos do Destino"?

A dizi está disponível na Globoplay.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismos, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)