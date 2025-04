Conheça a novela turca 'Vidas Ocultas'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Vidas Ocultas", também conhecida pelo nome original "Kaderimin Oyunu", conta a história de uma mulher que vai fazer de tudo para proteger os seus filhos, ainda que tenha que encarar um vizinho que faz mal para a sua família. Nesta trama intensa e emocionante, alguns segredos terão que ser guardados à sete chaves. Mas tudo complica quando um amor do passado volta inesperadamente.

O elenco da dizi conta com nomes de peso, como é o caso de Akin Akinozü, estrela da novela "Hercai: Amor e Vingança". Além dele, tem Öykü Karayel, que estrelou a produção turca "Dinheiro Sujo e Amor". O roteiro da história é assinado por Burcu Tatlises ("Safir"), Gül Abus Semerci ("Minha Vida"), Melis Veziroglu Yilmaz ("Terra Amarga"), Selin Yaltaal ("Yaban Çiçekleri"), Burcu Över ("Safir") e Pinar Ordu. A direção é por conta de Emre Kabakusak ("Táticas do Amor") e Isilsu Gunday ("Hercai: Amor e Vingança").

Confira os detalhes da novela turca "Vidas Ocultas"

Trailer da novela turca "Vidas Ocultas"

Sinopse da novela turca "Vidas Ocultas"

Uma mulher chamada Asiye (Öykü Karayel) foi obrigada a cuidar de si e da própria família depois que o seu marido, Cemal (Akin Akinözü), os abandonou por ser um sujeito que não sabe lidar com as adversidades da vida. No caso, a filha do casal é atacada por um vizinho. Enfrentando muitos desafios, o único desejo dela é que a sua família tenha uma vida confortável e tranquila. Mas isto está longe de acontecer.

A novela turca "Vidas Ocultas" está disponível no Cplay.Live e no YouTube (Reprodução)

Depois de muito tempo, o destino fará com os caminhos se cruzem novamente. Só que dessa vez em condições diferentes, já que o amor não existe mais. Ou pelo menos é o que parece. Cemal está casado com outra mulher, enquanto Asiye está namorando outro homem, mas ainda tendo que cuidar dos filhos sozinha. Ainda que ele tente uma reaproximação, as coisas só fazem piorar.

Qual o elenco da novela turca "Vidas Ocultas"?

O elenco principal é formado por Akin Akinozü e Öykü Karayel.

O ator Akin Akinozü (esquerda) e a atriz Öykü Karayel (direita) nos bastidores da novela turca "Vidas Ocultas" (Reprodução)

Quantos episódios tem a novela turca "Vidas Ocultas"?

A novela conta com 26 episódios.

Na versão internacional, ela tem 82 capítulos.

Onde assistira à novela turca "Vidas Ocultas"?

A dizi está disponível no Cplay.Live e no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismos, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)