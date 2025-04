Conheça a novela turca 'Próximo!'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Próximo!", também conhecida pelo nome original "Kimler Geldi Kimler Geçti", conta a história de uma jovem mulher que acabou de terminar um relacionamento e passa por momentos difíceis. Decidida a encontrar um novo companheiro que a mereça, ela terá que embarcar na onda dos namoros modernos. Para conseguir lidar com a nova situação, contará com a ajuda dos melhores amigos.

O elenco da dizi é formado por Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger e Hakan Kurtaş. O roteiro do seriado turco é assinado por Ece Yörenç, que também escreveu a novela turca "Fatmagul". Eles são dirigidos por Bertan Basaran.

Serenay Sarıkaya (centro) interpreta na dizi "Próximo!" (Reprodução)

Confira os detalhes da novela turca "Próximo!":

Trailer da novela turca "Próximo!"

Sinopse da novela turca "Próximo!"

Uma advogada chamada Leyla (Serenay Sarıkaya) descobre que está sendo traída e tem um término de relacionamento bem doloroso. Por conta disso, ela terá que entrar no mundo dos relacionamentos modernos, apesar de se sentir confusa e com medo.

A novela turca "Próximo!" mostra as aventuras de Leyla (Serenay Sarıkaya) no universo dos namoros modernos (Reprodução)

Durante as suas novas experiências, ela vai conhecer várias pessoas, inclusive algumas bem erradas. Enquanto curte a vida, Leyla não vai deixar de procurar um novo companheiro que a mereça e a ame do jeito que ela é, mas a tarefa de encarar a realidade é dura, ainda mais quando o ex namorado, Ömer (Metin Akdülger) insiste em querer retomar o que já deveria ter ficado para trás.

As coisas aparentam ficar mais complicadas com a chegada de Cem (Hakan Kurtaş). Ou talvez ele seja a resposta para tudo.

Quanto episódios tem a novela turca "Próximo!"?

A primeira temporada está disponível com oito episódios.

Cada episódio tem duração média de 45 minutos.

Qual o elenco da novela turca "Próximo!"?

O elenco principal da dizi é formado por Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger e Hakan Kurtaş.

A atriz Serenay Sarıkaya interpreta "Leyla" na novela turca "Próximo!", disponível na Netflix (Reprodução / Instagram @serenayss)

O ator Hakan Kurtaş interpreta "Cem" na novela turca "Próximo!", disponível na Netflix (Reprodução / Instagram @hakan.kurtas)

O ator Metin Akdülger interpreta "Ömer" na novela turca "Próximo!", disponível na Netflix (Reprodução / Instagram @metinakdulger)

Qual o gênero da novela turca "Próximo!"?

A série é classificada como Romance.

Qual a classificação da novela turca "Próximo!"?

A dizi é indicada para pessoas maiores de 16 anos.

Onde assistir à novela turca "Próximo!"?

A novela está disponível na Netflix.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)