Conheça a trilha sonora de cinco novelas turcas; saiba mais

A trilha sonora de uma cena faz toda a diferença para entrar no clima da história nas novelas turcas. Algumas delas são tão marcantes para os noveleiros e para a noveleiras que eles podem ouvir a canção e lembrar de alguns momentos das dizis. Além disso, as músicas são tão bonitas quanto as histórias, os romances, as brigas e a cultura do país retratados nas produções turcas.

As músicas podem contar histórias por si, já que a melodia e a letra possuem vida própria. Quem não lembra de uma das canções românticas da novela "Será Isso Amor?"?. Dentre as indicações está a música "Huyu Suyu", interpretada por Emir Taha, fala sobre duas pessoas que possuem uma forte ligação e estão tão ligadas que uma estaria nas "veias" da outra.

Confira cinco trilhas sonoras de novelas turcas:

1. Novela turca "Será Isso amor?" (Sen Çal Kapimi)

Emir Taha - Huyu Suyu

Sinopse: Uma jovem Eda Yldis (Hande Erçel) busca dedicar toda a sua vida para os estudos. Na faculdade, ela é uma brilhante estudante de paisagismo e só pode cursar por causa de uma bolsa de estudos. A vida dela começa a tomar um rumo diferente do planejado depois de conhecer um famoso e arrogante empresário de arquitetura, Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Ele oferta diversas bolsas de estudos, em que Eda é uma das contempladas. O futuro se torna incerto quando Serkan cancela o incentivo. Esse é apenas o início de tudo, já que o empresário oferece uma bolsa, desde que a jovem finja ser sua noiva.

Elenco: Hande Erçel, Kerem Bursin e Evrim Doğan.

Onde assistir: Max

2. Novela turca "Sr. Errado" (Bay Yanlış)

Can Ozan feat. Damla Eker - Öyle kolay aşık olmam

Sinopse: Ezgi (Özge Gürel) é uma mulher que acreditava no amor até descobrir que estava sendo traída pelo namorado. A partir disso, ela decidiu que vai encontrar o homem ideal e que seja digno de merecer o seu amor, ainda que já não acredite tanto assim que ele exista. As amigas já a julgam por conta das constantes escolhas erradas que ela fez na vida. Ela acaba recebendo conselhos amorosos do seu vizinho, Özgür (Can Yaman), com uma condição: que ela finja ser namorada dele por uma noite. Ele é um homem que não acredita nenhum pouco no amor e é do tipo de estraga a vida de qualquer um, chamado de "Sr. Errado".Enquanto eles estão fingindo um namoro, os dois começam a se envolver para valer.

Elenco: Can Yaman, Özge Gürel e Gürgen Öz.

Onde assistir: Globoplay

3. Novela turca "A Sonhadora" (Erkenci Kuş)

Ceren Gündoğdu - Tepetaklak

Sinopse: Uma jovem tem que lidar com a pressão dos pais para arranjar um casamento ou começar a trabalhar num emprego "sério", já que o seu grande sonho é ser escritora. Sanem (Demet Özdemir), por enquanto, trabalha na mercearia dos pais, mas terá que entrar para uma empresa de publicidade para não ter que se casar com o vizinho da família. Lá, ela vai conhecer Can (Can Yaman), um dos filhos do dono da empresa e um sujeito de espírito livre, que não é tão interessado nos negócios da família e gosta de viajar o mundo.

Elenco: Can Yaman e Demet Özdemir.

Onde assistir: Globoplay

4. Novela turca "Uma Nova Mulher" (Zeytin Ağacı)

Richard Macklin, Eloise Weeks & Sebastian Truman - Where I Walk Away

Sinopse: Três amigas vão viver intensamente a vida depois que uma delas recebeu um diagnóstico de câncer. Mesmo com muitos motivos para ficarem tristes, elas encontram forças para se divertirem e viver algumas aventuras. Ada (Tuba Büyüküstün) é uma cirurgiã, Leyla (Seda Bakan) é uma dona de casa e Sevgi (Boncuk Yılmaz) é uma advogada que está com câncer, mas se recusa aos tratamento convencionais, pelo menos por enquanto.

Elenco: Tuba Büyüküstün, Seda Bakan e Boncuk Yılmaz.

Onde assistir: Netflix

5. Novela turca "Amor Sem Fim" (Kara Sevda)

Toygar Işıkl - Kokun Hala Tenimde

Sinopse: Kemal (Burak Özçivit) é um jovem de origem pobre e mora num bairro humilde com a família. Como meta de vida, ele deseja ter uma vida com certo conforto, já que não acredita no amor, muito menos em milagre. Por outro lado, Nihan (Neslihan Atagül) é uma jovem de família rica, mas que estão perto de perder tudo. Ela é do tipo que não é ligada a bens materiais, sendo inteligente e sensata. Os dois vão se encontrar de forma inesperada e a vida deles mudará de rumo para sempre. Com uma química imediata, eles terão que aprender a lidar com as diferenças para que o amor prevaleça.

Elenco: Burak Özçivit e Neslihan Atagül.

Onde assistir: Max

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)