Novela turca sobre autismo: conheça o seriado 'Um Milagre'

As novelas turcas costumam abordar várias temáticas sociais nos seus enredos. Alguns temas como assédio, violência, preconceito são comuns nas dizis. Em relação ao autismo, questão atual e importante a ser debatida, também se faz presente nas produções turcas, como é o caso da dizi "Um Milagre", também conhecida pelo título original "Mucize Doktor".

Nesta quarta-feira (2), é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em alusão a este dia, a indicação é sobre uma novela turca que tem como personagem principal um médico autista, interpretado pelo ator Taner Ölmez, que precisa lidar com as demandas diárias de uma pessoa que está no espectro.

VEJA MAIS

Assim como as novelas brasileiras servem para debater questões sociais, os seriados turcos também podem ser úteis para a sociedade.

A novela turca "Um Milagre" tem Ali Vefa (Taner Ölmez) como personagem principal, um médico autista (Reprodução)

Confira os detalhes da novela turca "Um Milagre"

Trailer da novela turca "Um Milagre"

Sinopse da novela turca "Um Milagre"

Um médico autista chamado Ali Vefa (Taner Ölmez) sofre com bullying desde a infância, mas consegue superar o preconceito aos poucos e trilhar o próprio caminho para realizar o seu grande sonho de ser médico e cuidar das pessoas.

Depois de muito esforço, Ali conquista uma vaga de trabalho num conceituado hospital de Istambul. Apesar da realização, a vida dele não fica mais fácil, já que teve que se mudar da sua cidade natal para a capital da Turquia. Lá, ele terá que se adaptar à vida da cidade grande, além da rotina exaustiva de um grande hospital.

A novela turca "Um Milagre" conta a história de um médico autista (Reprodução)

Os problemas cotidianos da profissão que o médico escolheu atrelados ao preconceito dos pacientes e dos colegas médicos estarão presente na história da novela turca.

Qual o elenco da novela turca "Um Milagre"?

O elenco principal é formado por Taner Ölmez, Hazal Türesan e Murat Aygen.

O ator Taner Ölmez interpreta "Ali", um médico autista, na novela turca "Um Milagre" (Reprodução / Instagram @taner_olmez)

A atriz Hazal Türesan é uma das protagonistas da novela turca "Um Milagre" (Reprodução / Instagram @painofkermit)

O ator Murat Aygen é um dos protagonistas da novela turca "Um Milagre" (Reprodução / Instagram @murataygen)

Quantos episódios tem a novela turca "Um Milagre"?

A dizi possui 85 episódios disponíveis com dublagem e legendas em português

Qual a classificação da novela turca "Um Milagre"?

A novela é indicada para pessoas maiores de 12 anos.

Qual o gênero da novela turca "Um Milagre"?

A série é classificada como Drama.

Onde assistir à novela turca "Um Milagre"?

A dizi está disponível na Max (Antiga HBOMax)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)