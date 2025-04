Dia Mundial de Conscientização do Autismo: veja filmes e séries para entender o mundo atípico

Hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um espectro complexo e multifacetado, reunimos uma seleção de filmes e séries que oferecem representações sensíveis e autênticas de personagens no espectro autista para entendermos mais so.

1. Atypical (2017):

Uma série original da Netflix que explora a vida de Sam Gardner, um adolescente no espectro autista, em sua busca por independência e amor. Com uma abordagem leve e bem-humorada, a série aborda temas como família, amizade e a busca pela própria identidade, questionando o que realmente significa ser "normal".

2. Forrest Gump (1994):

Um clássico do cinema vencedor de seis Oscars, estrelado por Tom Hanks. O filme narra a jornada de Forrest Gump, um homem com um bom coração e QI abaixo da média, que testemunha e influência eventos cruciais da história dos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970. Uma história emocionante sobre amor, perda e a capacidade de encontrar significado na vida.

3. Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador (1994)

Um drama sensível estrelado por Johnny Depp e Leonardo DiCaprio, que recebeu sua primeira indicação ao Oscar por este filme. A trama acompanha Gilbert Grape, um jovem que luta para cuidar de seu irmão com autismo e de sua mãe obesa em uma cidade pequena e sufocante. O filme aborda temas como responsabilidade familiar, amor e a busca por sonhos em meio a dificuldades.

4. O Contador (2016)

Ben Affleck estrela este thriller de ação como Christian Wolff, um contador com alta funcionalidade no espectro autista que trabalha para algumas das organizações criminosas mais perigosas do mundo. Com habilidades matemáticas extraordinárias e um senso de justiça peculiar, Christian se envolve em uma trama perigosa que o coloca em rota de colisão com agentes do governo.

5. Rain Man (1988)

Um clássico premiado com o Oscar, estrelado por Dustin Hoffman e Tom Cruise. O filme conta a história de Charlie Babbitt, um jovem ambicioso que descobre ter um irmão mais velho com autismo, Raymond, que possui habilidades matemáticas excepcionais. Ao longo de uma viagem juntos, os dois irmãos aprendem a se conhecer e a se conectar de maneiras inesperadas.

6. Tão Forte e Tão Perto (2011)

Um drama emocionante que acompanha Oskar Schell, um menino inteligente e sensível que perde o pai nos ataques de 11 de setembro. Em sua busca por respostas e conexão, Oskar embarca em uma jornada pela cidade de Nova York, seguindo pistas deixadas pelo pai. O filme aborda temas como luto, família e a capacidade de encontrar esperança em meio à tragédia.

7. The Good Doctor (2017)

Uma série de drama médico que acompanha a vida de Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant, condição neurológica rara que se caracteriza por habilidades excepcionais em determinadas áreas, como memória, matemática, artes e localização espacial. Apesar de suas dificuldades de comunicação social, Shaun demonstra habilidades médicas extraordinárias e uma mente brilhante, desafiando as expectativas e inspirando seus colegas.

8.Tudo Que Quero (2017)

Estrelado por Dakota Fanning, este filme conta a história de Wendy, uma jovem com autismo que foge de casa para participar de um concurso de roteiros de ficção científica. Ao longo de sua jornada, Wendy enfrenta desafios e aprende a importância da amizade e da independência.

9. Uma Advogada Extraordinária (2022)

Uma série coreana original da Netflix que acompanha Woo Young-woo, uma jovem advogada no espectro autista com um QI elevado e memória fotográfica. Apesar de suas dificuldades de interação social, Young-woo se destaca em seu trabalho, resolvendo casos complexos com sua inteligência e pensamento original.

10. Voa (2019)

Um curta-metragem de animação emocionante que retrata a jornada de um pai ao perceber que seu filho é diferente das outras crianças. O filme aborda temas como aceitação, amor e a importância de celebrar a individualidade.

11. Um Milagre (2019)

Novela turca "Um Milagre" (2019) (Divulgação / MAX)

Uma novela turca sobre um médico autista que sofre com o preconceito desde quando era criança. Mesmo assim, Ali Vefa (Taner Ölmez) conquista uma vaga num conceituado hospital de Istambul e terá que se mudar para a capital da Turquia. Apesar da realização do sonho, ele ainda terá que enfrentar muitos desafios da cidade grande e enfrentar a rejeição de alguns pacientes e médicos que não acreditam no seu potencial.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com