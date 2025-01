Leonardo DiCaprio perde mansão de R$ 420 milhões em incêndio em Los Angeles

Leonardo DiCaprio sofreu uma perda milionária no incêndio de grandes proporções que atingiu Los Angeles no início do mês. De acordo com o canal Ibrat News, o ator perdeu uma mansão avaliada em US$ 70 milhões (cerca de R$ 420 milhões), além de uma coleção de obras de arte e veículos de luxo.

A propriedade, que já era imponente, recebeu investimentos adicionais de US$ 8 milhões (R$ 48 milhões) em reformas e móveis, incluindo marcenaria italiana, pisos de mármore, uma ampla piscina e um cinema particular.

Entre os itens destruídos pelo fogo, estava sua coleção de carros de luxo. A lista incluía uma Ferrari de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões), um Bentley de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) e um Pagani Huayra de US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões). A evacuação emergencial da área, agravada pelo intenso trânsito, impossibilitou o resgate dos veículos.

Além disso, a coleção de arte do ator, que incluía uma obra original de Jackson Pollock avaliada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões), também foi perdida. Outros bens destruídos incluem um relógio de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões), considerado o mais valioso de sua coleção.

DiCaprio deixou Los Angeles às pressas em um jato particular devido à gravidade da situação. Segundo estimativas do Ibrat News, o prejuízo total do astro ultrapassou US$ 120 milhões (cerca de R$ 720 milhões).