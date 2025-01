Incêndio em Los Angeles avança para áreas residenciais de luxo e pode atingir casas de famosos

O incêndio que já se tornou o maior da história de Los Angeles continua avançando e ameaça novos bairros residenciais de alto padrão, incluindo áreas como Brentwood e Encino, onde estão localizadas propriedades de figuras públicas, como o ex-governador Arnold Schwarzenegger, o jogador de basquete LeBron James e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Neste sábado (11/01), as autoridades emitiram ordens de evacuação obrigatória para os moradores dessas localidades, já que o fogo, originado em Pacific Palisades, mudou de direção, avançando para novos focos. O Getty Museum, um dos maiores museus da cidade, também está localizado em Brentwood e se encontra em risco.

VEJA MAIS

Segundo o chefe da polícia do Condado de Los Angeles, Robert Luna, cerca de 153 mil pessoas continuam sob ordens de evacuação obrigatória, enquanto outras 166 mil receberam aviso de evacuação. Além disso, estudantes da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) também foram orientados a deixar o campus devido à proximidade das chamas.

O incêndio, que começou na terça-feira (07/01), já consumiu aproximadamente 145 km² de terra, o que corresponde a uma área maior do que a de Manhattan, em Nova York. A maioria do foco de incêndio, no entanto, se concentra na região de Pacific Palisades, onde 9 mil hectares foram devastados. Atualmente, 11% das chamas foram controladas.

O Departamento estadual de Silvicultura e Proteção contra Incêndios (Cal Fire) está no comando das operações de combate, com o apoio de cerca de 400 membros da Guarda Nacional. Apesar dos esforços das equipes de emergência, o número de vítimas já chega a 11, com 13 pessoas ainda desaparecidas. As autoridades locais alertam que esse número deve aumentar à medida que as buscas continuam.

Diante da magnitude da tragédia, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) declarou uma emergência de saúde pública na Califórnia para lidar com os impactos à saúde decorrentes da fumaça e dos incêndios florestais.

Além das evacuações, as autoridades informaram que 22 pessoas foram presas por crimes relacionados ao incêndio, como roubo, invasão de propriedade, violação de toque de recolher e posse ilegal de armas.