Agricultora é retirada morta de dentro de cobra com 7 metros

A agricultora Wa Siti, de 55 anos, estava colhendo vegetais na horta de casa quando foi engolida por uma cobra píton de 7 metros, em Buton, na Indonésia. Antes do acidente, os parentes dela alertaram que havia algumas serpentes rondando a sua residência, mas colher legumes era uma tarefa que Wa Siti era acostumada a fazer desde a infância, além do fato de que ela havia contado que sabia lidar bem com répteis.

Um de seus filhos, La Faru, começou a achar estranho que a mãe não havia retornado para casa e começou a procurar por ela. A primeira pista que encontrou foi um cesto com os vegetais que ela normalmente colhia. Depois disso, La Faru convidou seus familiares e vizinhos para também ajudar nas buscas pela mãe.

Ao chegarem no local, viram a cabeça da agricultora sendo engolida por uma cobra Píton de 7 metros de comprimento. Após se depararem com o perigo, abriram rapidamente a barriga do réptil na esperança que ainda fossem salvar Wa Siti, mas naquele momento já era tarde demais.

Em entrevista ao Daily Mirror, outro filho da vítima, Saimin, contou que o medo de ver a mãe trabalhar perto das áreas de perigo já existia há bastante tempo. "Eu sempre me preocupei com ela trabalhando na horta. Já tinha visto cobras grandes ali. Ela trabalhava na fazenda desde pequena, então não tinha medo", disse Saimin.

Cobras na Indonésia

Na Indonésia, é comum haver uma grande população de pítons vivendo em meio à floresta, principalmente nas regiões de Java e Sumatra. Essa espécie de cobra é muito cautelosa com humanos, porém elas ainda podem ser vistas em áreas com plantações de óleo de palma, que é um ambiente propício para elas caçarem roedores.

