Irã afirma que executou 'espião de alto escalão' de Israel

O Irã anunciou nesta quarta-feira(30) a execução de um homem que descreveu como "espião de alto escalão" dos serviços de inteligência israelenses e acusado de envolvimento na morte de um coronel iraniano em 2022.

"Um espião de alto escalão e apoiador operacional de várias missões do Mossad no Irã, Mohsen Langarneshin, foi enforcado esta manhã", informou a agência de notícias do Judiciário, Mizan.

A fonte não especificou a data de sua prisão ou julgamento.

A Justiça acrescentou que o homem estava envolvido no "assassinato" de Sayad Jodaei, um coronel da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã. O militar de 50 anos foi morto por dois motociclistas que atiraram nele em 22 de maio de 2022, quando voltava para casa, no leste da capital, Teerã. Poucos dias depois, o jornal americano The New York Times escreveu que Israel havia afirmado que os Estados Unidos eram responsáveis pela morte do coronel.

A Justiça iraniana disse nesta quarta-feira que o homem executado "comprou uma motocicleta para monitorar" Jodaei. Segundo a televisão iraniana, o coronel era "conhecido" na Síria, onde o Irã apoiava o presidente Bashar al-Assad, deposto em dezembro por uma coalizão de islâmicos. O Irã anuncia com frequência a prisão de agentes que trabalham para serviços de inteligência estrangeiros, especialmente seu arqui-inimigo Israel.

Em dezembro de 2023, a Justiça iraniana executou um homem no sudeste do país que havia sido considerado culpado de cooperar com o Mossad.