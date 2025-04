Profecia de São Malaquias aponta Papa Francisco como o último antes do fim do mundo; entenda

A morte do Papa Francisco, confirmada nesta segunda-feira (21), não apenas causou comoção entre católicos de todo o mundo, como também reacendeu uma antiga e misteriosa profecia: a de São Malaquias, escrita há quase 900 anos. De acordo com o manuscrito atribuído ao monge irlandês, Francisco seria o 112º e último Papa antes do fim do mundo.

A chamada "Profecia dos Papas", descoberta nos arquivos do Vaticano e publicada pela primeira vez em 1595, lista, em linguagem simbólica, todos os líderes da Igreja Católica a partir de Celestino II (eleito em 1143). Segundo o texto, após o pontificado do 112º Papa, posição ocupada por Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, viria o Apocalipse.

O documento descreve o último pontífice como “Petrus Romanus” (“Pedro, o Romano”), figura que guiaria a Igreja em meio a grandes tribulações: "Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apascentará seu rebanho em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das sete colinas será destruída, e o Juiz terrível julgará o povo."

Embora o nome adotado por Bergoglio não seja "Pedro", estudiosos da profecia argumentam que a escolha de "Francisco", em homenagem a São Francisco de Assis, um santo profundamente ligado a visões proféticas e à renovação da Igreja, pode ter cumprido simbolicamente o papel descrito na profecia. Além disso, Francisco era argentino, mas filho de imigrantes italianos, portanto, tecnicamente "romano".

Outra teoria do texto diz respeito ao Papa Sisto V (1585–1590), figura histórica ligada à propagação da profecia. Segundo um documentário lançado em 2024, o suposto fim do mundo ocorreria 442 anos após seu papado — ou seja, em 2027.

Apesar disso, a Igreja Católica não reconhece oficialmente a autenticidade da profecia de São Malaquias. Especialistas apontam que o texto pode ter sido forjado no século XVI por interesses políticos. “O fato é que Malaquias é um santo católico, então alguns atribuem poderes mágicos à sua visão. Mas a verdade é que, muito provavelmente, tudo isso é uma invenção”, declarou o historiador papal Anura Guruge ao site U.S. Catholic.