Morre o Papa Francisco, aos 88 anos

Morreu aos 88 anos o Papa Francisco, líder da Igreja Católica desde 2013. Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo.

Francisco morreu nesta segunda (21) às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário de Roma. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. Veja como foi o anúncio da morte do Papa Fransisco:

Nos últimos dias, Francisco enfrentava uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e estava internado sob acompanhamento médico. Seu estado de saúde havia se agravado, o que levou à suspensão de sua agenda oficial.

Trajetória religiosa

Antes de ingressar no sacerdócio, Francisco trabalhou como técnico químico. Em 1969, foi ordenado padre e, anos depois, tornou-se arcebispo de Buenos Aires. Nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II em 2001, desempenhou papel de destaque na Conferência Episcopal Argentina.

Com a renúncia do Papa Bento XVI, em 2013, Bergoglio foi eleito pontífice no segundo dia do conclave, tornando-se o 266º Papa da Igreja Católica. Escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis.

Pontificado e legado

Durante mais de uma década à frente da Igreja, Francisco ficou marcado por iniciativas voltadas para a reforma da Cúria Romana e defesa dos mais vulneráveis. Ele promoveu mudanças no direito canônico, combateu abusos na Igreja e incentivou o diálogo inter-religioso. Além disso, adotou um estilo de vida mais simples, optando por residir na Casa Santa Marta, em vez dos aposentos papais tradicionais.

Francisco também buscou aproximar a Igreja das questões sociais e ambientais, tendo sido um dos principais defensores da preservação da Amazônia e da transição energética. Em seu pontificado, abordou temas como migração, pobreza e sustentabilidade, e incentivou a modernização das ações da Igreja no mundo.

A morte do Papa Francisco abre caminho para a realização de um novo conclave, no qual os cardeais da Igreja Católica deverão eleger seu sucessor.