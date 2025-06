Alexandre Pato se propõe a pagar traslado de corpo da brasileira morta em vulcão na Indonésia

Após o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) anunciar que não poderá arcar com os custos para trazer o corpo de Juliana Marins para o Brasil, o jogador Alexandre Pato se ofereceu para custear o traslado do corpo da brasileira. O ex-atleta do São Paulo, Corinthians e Internacional teria se comovido com a história da jovem publicitária que morreu após ficar quatro dias em um vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia.

De acordo com informações divulgadas pelo Itamaraty à luz do parágrafo 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017, o traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é uma decisão da própria família, não cabendo aos recursos públicos custearem o traslado.

Confira o que diz o artigo 257:

"Art. 257. A assistência consular compreende:

I - o acompanhamento de casos de acidentes, hospitalização, falecimento e prisão no exterior;

II - a localização e a repatriação de nacionais brasileiros; e

III - o apoio em casos de conflitos armados e catástrofes naturais.

§ 1º A assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário.

§ 2º A assistência consular observará as disposições do direito internacional e das leis locais do país em que a representação do País no exterior estiver sediada."

A operação de resgate de Juliana Marins durou, ao todo, mais de 14 horas. Em nota publicada nas redes sociais, o Parque Nacional do Monte Rinjani afirmou que o processo de evacuação da vítima foi realizado de forma intensiva e concluído com extremo cuidado.

Relembre o caso

A jovem brasileira Juliana Marins, de 24 anos, morreu na última terça-feira (24) após cair em um vulcão do monte Rinjani, que fica localizado na Indonésia. A jovem que era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, estava fazendo um mochilão pela Ásia junto com outros turistas e estava realizando um sonho que possuía há muito tempo.

Segundo a família, Juliana esteve sob negligência do estado durante quatro dias enquanto escorregava cada vez mais pela montanha, sendo que todos os dias ela era vista em um ponto diferente. A última visualização da brasileira via drone antes de ser encontrada morta, foi a cerca de 500 metros do penhasco e completamente imóvel.

