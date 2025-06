Marido pede divórcio após flagrar esposa em vídeo íntimo com 20 homens

Tiffany Wisconsin, criadora de conteúdo de 35 anos, revelou em uma publicação no Instagram que o ex-marido pediu o divórcio após descobrir um vídeo em que ela aparece tendo relações sexuais com 20 homens. Segundo ela, o vídeo foi gravado no dia do casamento dos dois.

“Meu marido encontrou o vídeo que eu fiz com 20 caras na noite do nosso casamento”, contou a influenciadora em um vídeo publicado no Instagram na primeira semana de junho. Tiffany classificou o episódio como o pior momento de sua vida.

O caso ocorreu nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, onde a influenciadora reside atualmente. O nome do ex-marido não foi divulgado.

A criadora de conteúdo ingressou na plataforma de conteúdo adulto em 2020, durante um período difícil de sua vida pessoal. Na época, enfrentava um casamento conturbado e se sentia sobrecarregada com as responsabilidades domésticas. A entrada na plataforma marcou uma virada em sua rotina, que hoje é pautada por projetos ousados — entre eles, o desafio de manter relações sexuais com 5 mil homens em uma semana. A proposta tem chamado atenção e ganhado repercussão entre outros produtores de conteúdo adulto.

Tiffany também se tornou conhecida nas redes sociais por seus relacionamentos com homens mais velhos. Ela chegou a viralizar ao relatar um envolvimento com um parceiro de 80 anos. No Instagram, onde acumula mais de 280 mil seguidores, a influenciadora compartilha prévias de seus conteúdos do OnlyFans, momentos de sua intimidade e reflexões sobre suas preferências sexuais — sempre com um tom direto e sem tabus.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de OLiberal.com)