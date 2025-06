Família morre em queda de avião na Índia minutos após registrar última foto

Uma tragédia aérea ocorrida nesta quinta-feira (12) comoveu a Índia e ganhou repercussão internacional. Um avião da companhia Air India caiu instantes após decolar do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, no estado de Gujarat, e matou cerca de 204 pessoas, incluindo todos os cinco membros de uma mesma família.

A bordo do Boeing 787-8 Dreamliner, estavam 242 pessoas, entre elas o casal Pratik e Komi Vyas, que viviam entre a Índia e o Reino Unido há seis anos, e seus três filhos pequenos: Miraya, de 8 anos, e os gêmeos Nakul e Pradyut, de 5. Eles seguiam para Londres, onde planejavam viver juntos.

Poucos segundos após a decolagem, o avião colidiu com um conjunto de prédios próximo ao aeroporto e também atingiu parte do refeitório do BJ Medical College, onde dezenas de pessoas estavam. Autoridades confirmam que, além dos mortos a bordo, vítimas também foram registradas em solo. Até o momento, apenas uma pessoa teria sobrevivido ao acidente.

Minutos antes do desastre, Komi tirou uma foto dentro da aeronave, registrando um momento de felicidade: Pratik sorria do outro lado do corredor enquanto ela segurava o celular ao lado das crianças. A imagem viralizou nas redes sociais.