Astronauta fake? Conheça Laysa Peixoto, brasileira que diz que fará viagem espacial em 2029

Laysa Peixoto, uma brasileira de Contagem, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, afirmou nas suas redes sociais que será a primeira mulher astronauta brasileira a fazer uma viagem espacial. A informação logo viralizou e mobilizou parte da imprensa.

A mineira de 22 anos chegou a afirmar que é "oficialmente da turma de 2025". Por conta disso, ela estaria num suposto voo inaugural de uma empresa privada que foca no turismo espacial, em 2029. Acontece que, segundo as informações do G1, a Titans Space sequer tem licença para atuar no setor.

Em 2022, nas suas redes sociais, Laysa afirmou ter concluído um treinamento de astronauta pela Nasa, agência espacial norte-americana. Em outra oportunidade, ela teria afirmado ser aluna de mestrado em Aplicação de Computação e Física Quântica na Universidade Columbia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Significado da frase no computador da brasileira: "Eu fui aceita" (tradução livre) (Reprodução / Instagram @astrolaysa)

"Fui selecionada para me tornar astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas, e para futuras missões tripuladas à Lua e para Marte. Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space", publicou.

Quais informações de Laysa Peixoto são falsas ou imprecisas?

Segundo informações de portais de notícias, algumas que Laysa Peixoto divulgou podem ser classificadas como falsas, enquanto outras são inconsistentes.

Em contato com a Nasa, a agência espacial negou que a jovem tenha recebido treinamento para ser astronauta pelo órgão. Além disso, afirmou que ela não está entre o grupo em processo de formação; Para ser astronauta é preciso ter mestrado em cursos de tecnologia ou em áreas afins, além de dois anos de experiência e 1.000 horas de trabalho cumpridas como piloto; Laysa afirmou ser aluna da UFMG. A universidade disse que o vínculo com a mineira foi encerrado em 2022, já que ela foi desligada da instituição por deixar de se matricular para o segundo período letivo de 2023 no curso de física; Sobre a sua formação na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, a instituição não localizou nenhum registro da brasileira; A Titans Space afirmou que Laysa até foi selecionada para a viagem espacial em 2029. Acontece que ela não consta na lista dos membros da equipe técnica. Ela pode estar como turista espacial, já que a empresa oferece pacotes com valores a partir de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,5 milhões); A Administração Federal da Aviação (FAA, da sigla em inglês), órgão norte-americano responsável pela regulação a indústria de transporte aéreo e espacial dos EUA, a Titans Space não tem autorização para voos espaciais; Laysa teria enviado uma foto ao g1 em que estaria com um capacete com a logo da Nasa. Acontece que, nas suas redes sociais, a mesma imagem não tem a logomarca da agência.

Sobre as possíveis notícias falsas, a brasileira afirmou ao G1 que os esclarecimentos seriam feitos pela sua assessoria de comunicação. Até o momento, não obteve nenhuma resposta.

O que é preciso para ser astronauta?

Laysa afirma que fará parte de um voo espacial, só que eles são destinados apenas para profissionais habilitados. Segundo informações da Nasa, alguns requisitos são necessários.

Ter título de mestre de uma instituição credenciada em áreas como engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação ou matemática;

No mínimo, dois anos de experiência profissional na área após a conclusão do curso ou 1.000 horas como piloto em comando em aeronaves a jato;

Estar apto física e mentalmente para voos de longa duração da Nasa.

Em nota ao g1, a agência espacial norte-americana afirmou: "A pagina [de Laysa] diz que ela é uma astronauta em treinamento, o que podemos afirmar que não é verdade. Há apenas 10 candidatos a astronauta, e ela não é um deles".

A U.S. Space & Rocket Center é um museu espacial no Alabama, nos Estado Unidos. Lá, é oferecido um curso educacional, mas que não oferece formação oficial para ser astronauta. No caso, Laysa afirmou ter feito o treinamento no local.

