'Equipe está pronta para colaborar com investigação', diz CEO da Boeing sobre acidente na Índia

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, se pronunciou sobre o acidente envolvendo uma aeronave 787 Dreamliner operada pela Air India, principal aérea do país. O executivo prestou condolências e destacou que a empresa está mobilizada para apoiar as investigações sobre a queda do avião na cidade de Ahmedabad.

A Boeing informou ainda que deixará a cargo do Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) o fornecimento de informações sobre o voo 171 da Air India, em conformidade com o protocolo da Organização da Aviação Civil Internacional das Nações Unidas.

"Conversei com o presidente da Air India, N. Chandrasekaran, para oferecer nosso total apoio", disse Ortberg. "Uma equipe da Boeing está pronta para colaborar com a investigação conduzida pelo Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia", complementou o CEO.

O voo AI 171, com destino ao Aeroporto Gatwick, em Londres, caiu em uma área residencial cinco minutos após decolar, às 13h38, no horário local. Segundo informações oficiais, 242 pessoas estavam a bordo.

O 787 Dreamliner é um avião bimotor de fuselagem larga. Este é o primeiro acidente fatal de uma aeronave Boeing 787, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network.