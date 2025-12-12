Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Um homem, cuja identidade não foi revelada, de 32 anos morreu após despencar de uma altura equivalente a 10 metros. O episódio ocorreu depois que ele pulou em um vão para tentar pegar uma bola de pickleball (esporte praticado com raquete semelhante ao tênis, mas com bola perfurada) quando praticava a atividade com amigos.

VEJA MAIS





O fato ocorreu no Playa Racquet Club, no bairro de Pudu, em Kuala Lumpur, na Malásia, em uma quadra situada no terceiro andar de um prédio comercial. De acordo com testemunhas para canais locais do país, o homem pulou no vão que havia uma rede de segurança para tentar recuperar a bola, mas a proteção não aguentou o peso e rompeu.

Ainda segundo relatos, as pessoas que estavam no local desceram ao térreo para tentar prestar socorro, mas já encontraram o homem morto, de acordo com o jornal local "The Star".

Não há informações sobre o estabelecimento ter fechado temporariamente após o incidente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)