Trump assina ordem para limitar regulamentação de IA em nível estadual

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 11, uma ordem executiva para acabar com a regulação de inteligência artificial (IA) por estados, considera excessiva pela republicano, e criar um padrão nacional minimamente oneroso.

"Para vencer, as empresas de IA dos Estados Unidos devem ser livres para inovar sem regulamentações onerosas", diz o comunicado da Casa Branca, "mas a regulamentação excessiva dos estados impede esse imperativo".

Segundo a ordem, a regulamentação estado por estado cria um mosaico de 50 regimes regulatórios diferentes que torna a conformidade mais desafiadora, especialmente para startups e leis estaduais são cada vez mais responsáveis por exigir que entidades incorporem "viés ideológico dentro dos modelos".

Trump afirmou que a medida era necessária para fortalecer a tecnologia emergente e combater regulamentações estaduais que a indústria teme que prejudique seu crescimento.