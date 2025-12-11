Putin expressa solidariedade à Venezuela em ligação com Maduro

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira, 11, que o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, trocaram opiniões por telefone sobre o desenvolvimento futuro das relações amistosas entre os países, em consonância com o acordo de parceria estratégica e cooperação que entrou em vigor em novembro de 2025.

"Putin expressou solidariedade ao povo venezuelano e reafirmou seu apoio à política do governo Maduro, que visa proteger os interesses nacionais e a soberania diante da crescente pressão externa", disse o comunicado, sem citar diretamente os Estados Unidos.

As duas partes ainda confirmaram seu compromisso mútuo com a implementação consistente de projetos conjuntos nas áreas de comércio, economia, energia, finanças, cultura e ajuda humanitária.