Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel diz que ataques atingiram gabinete presidencial do Irã e prédio do Conselho de Segurança

Estadão Conteúdo

O exército israelense afirmou nesta terça-feira, 3, ter atacado o gabinete presidencial do Irã e o prédio do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país. Segundo informações, os ataques aéreos ocorreram durante a noite.

"Além disso, o local de reunião do fórum mais importante do regime, responsável pela tomada de decisões de segurança, foi alvo de ataques, assim como a instituição de treinamento de oficiais militares iranianos e outras infraestruturas-chave do regime", acrescentaram os militares.

O Irã não reconheceu imediatamente os ataques.

Avanço terrestre

O ministro da Defesa israelense autorizou nesta terça-feira o avanço terrestre para tomar novas posições estratégicas no Líbano e impedir ataques às localidades fronteiriças.

Israel ampliou suas operações no Líbano e no Irã, destruindo instalações militares, de comunicação e emissoras como Al Manar e a IRIB.

Guerra no Oriente Médio se intensifica

A guerra no Oriente Médio, iniciada pelos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, se intensifica no quarto dia, com bombardeios em Teerã e no Líbano, ataques do Hezbollah a bases israelenses e ofensivas de drones contra a embaixada americana na Arábia Saudita.

Dois drones atingiram a embaixada americana, provocando incêndio e danos materiais limitados, enquanto a Embaixada dos EUA no Kuwait fechou temporariamente.

O presidente dos EUA Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel Binyamin Netanyahu alertaram que o conflito pode se prolongar por semanas, enquanto o Irã intensifica ataques com mísseis e drones contra Israel e bases americanas.

Pelo menos seis militares americanos e 787 iranianos morreram desde o início da guerra, que já afeta o fornecimento global de petróleo e provoca quedas nas bolsas internacionais. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE

gabinete presidencial
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel diz que ataques atingiram gabinete presidencial do Irã e prédio do Conselho de Segurança

03.03.26 10h13

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Kremlin vê improvável reunião sobre Ucrânia em Abu Dhabi e cita escalada de tensões no Irã

03.03.26 10h07

AIEA relata 'danos recentes' em prédios de acesso à usina nuclear de Natanz no Irã

03.03.26 9h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda