Trump reitera que Irã quer conversar após ataques dos EUA, mas diz ser 'tarde demais'

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o Irã quer conversar, mas que seria "tarde demais". Em uma publicação na terça-feira, ele afirmou que a defesa aérea, Marinha e lideranças iranianas "se foram".

Na véspera, Trump sinalizou que as operações militares contra o Irã podem se prolongar além do prazo de quatro a cinco semanas. O conflito se intensificou após a morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, atribuída a EUA e Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a ofensiva. Ele alegou que o Irã estava reconstruindo instalações para tornar seu programa nuclear e de mísseis "imune" em poucos meses.

Acusações iranianas e apelos de Trump

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, acusou Washington de entrar em uma guerra "em nome de Israel". Ele pediu que os americanos "retomem seu país" em resposta a apelos de Trump para que os iranianos se voltassem contra o governo após os bombardeios.