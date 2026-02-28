Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

O Hotel Jumeraih Palm onde a cantora Simone Mendes, da ex-dupla com Simaria, se hospedou há dois dias em Dubai foi atingido por um míssel do Irã neste sábado (28/02). A artista agradeceu por ter conseguido chegar em segurança no Brasil, antes do início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, no Oriente Médio. O hotel de luxo dos Emirados Árabes foi um dos alvos atingidos pelo Irã.

A cantora divulgou vídeo nas redes sociais agradecendo a Deus. "A gente acabou de ver uma notícia aqui. Um dos mísseis que atingiu um dos hotéis em Dubai, o Jumeirah Palm, que era um dos hotéis que a gente estava. Graças ao bom Deus, a gente pegou voo ontem, antes de tudo isso acontecer, antes de fechar os aeroportos, e chegamos em paz. Nessas horas que a gente vê que a boa mão de Deus está sob nossas vidas. Obrigado Meus Deus", agradeceu.

A cantora mostrou ainda estar chocada por a possibilidade de ter ficado no meio do conflito em outro continente. "E tem horas que ficha começa a cair e você imagina que poderia estar no meio disso tudo e as pessoas que a gente conheceu lá, que estavam lá, é desesperador", falou.