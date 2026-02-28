FBI orienta equipes a ficarem em alerta máximo para ações terroristas após ataques ao Irã
O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que instruiu, na sexta-feira, 27, à noite, as equipes de contraterrorismo e inteligência dos Estados Unidos a ficarem em alerta máximo e mobilizarem todos os recursos de segurança necessários.
"Nossas Forças-Tarefa Conjuntas de Contraterrorismo (JTTFs) em todo o país estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, como sempre, para lidar e neutralizar quaisquer ameaças potenciais à segurança nacional", disse Patel em uma publicação no X neste sábado, 28. "Enquanto as Forças Armadas cuidam da proteção das tropas no exterior, o FBI permanece na linha de frente da prevenção de ataques aqui em território nacional e continuará com nossa equipe trabalhando ininterruptamente para proteger os americanos", afirmou.
