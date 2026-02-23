Capa Jornal Amazônia
Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

Hannah Franco
Milhares se reúnem em Assis para ver restos mortais de São Francisco pela primeira vez. (Divulgação/Basilica Papale e Sacro Convento di SAN FRANCESCO IN ASSISI)

Um evento histórico atraiu milhares de pessoas neste domingo (22) à cidade de Assis: os restos mortais de São Francisco de Assis estão sendo exibidos ao público pela primeira vez na história. A mostra celebra os 800 anos da morte do santo, fundador da ordem franciscana e conhecido por dedicar a vida aos pobres.

O esqueleto do santo, conhecido por seu crânio danificado durante uma transferência no século XIII, foi colocado em um relicário de acrílico transparente, posicionado diante do altar da igreja inferior da Basílica de São Francisco de Assis. A exposição, batizada de “Corpus Sancti Francisci”, ficará aberta até 22 de março.

VEJA MAIS

image Bênção dos Animais em Belém celebra São Francisco de Assis e convida fiéis à reflexão sobre criação
Evento tradicional na Igreja de São Francisco de Assis Capuchinhos reuniu comunidade para celebrar vida animal, promovendo respeito, fé e renovação espiritual.

image Procissão rende homenagem a São Francisco de Assis em Belém; veja o percurso
Santo viveu em hino de louvor a Deus e a criação: seres humanos, animais e natureza

Desde 1978, os ossos do santo eram mantidos em sigilo, sendo exibidos apenas uma vez, e apenas para um grupo restrito. Agora, visitantes de todo o mundo terão a oportunidade de contemplar de perto o relicário, que descansa sobre um pano de seda branco, protegido por câmeras de vigilância 24 horas.

Organizadores estimam que até 400 mil pessoas visitem a basílica durante o período da exibição. A cada dia, a expectativa é de até 15 mil peregrinos durante a semana e cerca de 19 mil nos finais de semana. Filas já se formavam do lado de fora do templo antes da abertura oficial.

O frei Giulio Cesáreo, diretor de comunicação do convento franciscano, ressaltou a importância simbólica do momento. “Ver estes ossos, tão consumidos pelo tempo, nos lembra a entrega total de Francisco à vida de fé e serviço aos outros”, disse.

O corpo do santo foi levado para a basílica erguida em sua homenagem em 1230, mas seu túmulo só foi encontrado em 1818, após escavações discretas.

Palavras-chave

São Francisco de Assis
Mundo
