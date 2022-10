Procissão rende homenagem a São Francisco de Assis em Belém; veja o percurso

Um dos santos mais queridos da Igreja Católica, São Francisco de Assis é lembrado nesta terça-feira (4), quando se comemora o dia dedicado a esse personagem que viveu plenamente a Palavra de Deus, amando os seres humanos, os animais e a natureza, a ponto de ser referencial sobre o cuidar do próximo. Para marcar a data, integrantes da Paróquia São Francisco de Assis/Capuchinhos, no bairro de São Brás, sairão em procissão a partir das 19h30 horas de hoje (4) pelas ruas do bairro, após a missa de encerramento da festividade, às 18h30. A homenagem ratificará o reconhecimento ao santo como seguidor do Cristo e santo padroeiro, exemplo de humildade e atencioso com os cidadãos mais pobres.

A procissão sairá da Igreja Matriz e seguirá pelas vias: Conselheiro Furtado, 3 de Maio, Caripunas, 14 de Abril, Magalhães Barata, Castelo Branco e retorno a Igreja dos Capuchinhos.

VEJA MAIS

Entrega

Acerca da contribuião do santo à sociedade, o pároco de São Francisco de Assis/Capuchinhos, frei Luís Rota, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), destaca que, de pronto, se tem "a entrega e amor de Francisco ao Cristo crucificado que para ele será o fundamento e a fonte de uma outra grande entrega: para os pobres entre os mais pobres; seu apreço e veneração para com a Palavra de Deus; seu amor pelas criaturas e natureza". Ressalta que a vida santo foi e é um grande hino de louvor a Deus e a criação. Francisco de Assis sempre esteve em comunhão com a Igreja e seus principais representantes.

“O verdadeiro Francisco histórico é o Francisco da Igreja e precisamente deste modo fala também aos não-crentes, aos fiéis de outras confissões e religiões”(Bento XVI). A vida do nosso Santo é um verdadeiro convite ao cultivo da pobreza interior que possibilita o crescimento da confiança em Deus, o que provoca um estilo de vida sóbrio e desapegado dos bens materiais", enfatiza frei Luís Rota.

Ele oberva que quem melhor apresenta o legado de São Francisco para a toda a Humanidade é o papa Francisco, em dois documentos. No documento "Fratelli Tutti" sobre a fraternidade universal e a amizade social, "o papa Francisco recolhe e atualiza o testemunho perene do nosso santo". "Oitocentos anos depois, mostra que a Humanidade necessita viver o que foi vivido, ensinado pelo Santo de Assis: compromisso com os pobres, fraternidade universal, evangelização e amor a criação", diz frei Luís Rota.A "Laudato Sí" é outro documento do papa Francisco e destaca o legado universal de São Francisco. “Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos".

"Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior (Papa Francisco, Laudato Sí Nº 10)", ressalta o frei.

[[(standard.Article) Ex-Remo, técnico Cuca cita devoção a Nossa Senhora e diz que quer participar do Círio]]

Próximo de Deus

Desse modo, as principais lições deixadas por São Francisco de Assis podem ser recolhidas do próprio testemunho de vida e dos escritos do santo. São elas, como destaca frei Luís Rota, a confiança em Deus e na sua providência; ter ordem na própria vida, "a santidade também começa quando nos decidimos ordenar o que está ao nosso redor"; "ver no outro o próprio Cristo, "é o que nos leva a estabelecer relações com os demais fundamentadas no ser amável e agradável; viver em paz com todos, "devemos evitar discussões necessárias e sempre acreditar que a paz está de mãos dadas com a confiança no Senhor".



São Francisco de Assis, como pontua o pároco, "nos ensinou o segredo da verdadeira felicidade: ser santo e estar próximo de Deus". Francisco expressa e exemplifica as duas tendências e tensões do cristão em busca do equilíbrio e da própria vocação: ascetismo e misticismo, missão e contemplação, oração e caridade, conforme salienta frei Luís Rota.

[[(standard.Article) Sentimento de solidariedade do Círio reduz distância entre religiões]]

Em 1181, São Francisco nasceu na Cidade de Assis, na Itália. De 1205 a 1208, ocorre a conversão dele - Francisco muda de vida e se torna penitente. De 1208 a 1216, ele forma sua primeira Fraternidade, e se unem a Francisco irmãos de diferentes extratos sociais. São Francisco recebe, em 1224, os estigmas no Monte Alverne. Em 3 de outubro de 1226, São Francisco morre na Porciúncula, deitado na terra nua.

Frei Luís Rota: aprendizado com São Francisco de Assis (Foto: Selton Martins)

Acerca da relação do santo com os animais, frei Luís Rota destaca que "Francisco reconhece e experimenta com tal intensidade e imediatismo a relação de toda criatura, por menor que seja, com o Criador, que sua conduta desperta admiração além dos limites do cristianismo. Nele, há uma síntese única entre natureza e graça, entre criação e redenção, entre louvor a Deus e amor ao homem", arremata.