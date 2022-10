Círio 2022: Casa de Plácido recebe mais de 20 mil donativos arrecadados pelo Banco da Amazônia

Mais de 20 mil itens — entre alimentos e produtos de higiene — foram destinados para doação à Casa de Plácido, que presta apoio e atendimento aos romeiros que chegam a Belém para acompanhar as romarias do Círio de Nazaré. A iniciativa é do Banco da Amazônia (Basa), que faz parte de uma campanha realizada, tradicionalmente, há 15 anos. A entrega foi realizada na tarde da última segunda-feira (4), na sede da Casa Imaculado Coração, que fica localizada ao lado da Basílica de Nazaré, que também é ponto de apoio para os romeiros.

No total, foram arrecadadas e doadas 1.533 cestas básicas completas, além de mais de 2 mil itens de materiais de limpeza e higiene pessoal. Os beneficiados pela ação serão os frequentadores da Casa de Plácido, além do Grupo Cruz Vermelha, que são os responsáveis pelo apoio e ajuda aos fiéis que participam das romarias.

O presidente do Basa, Valdeci Tose, que fez a entrega das doações, destaca que esse momento faz parte das ações sociais do órgão e é muito simbólico. “Nós temos uma ligação muito especial com Nossa Senhora e com o Círio, porque nós também temos a missão de trazer esperança ao empreendedor, aquele que quer crescer, mudar de vida, empreender. E todas as vezes que nós aprovamos um financiamento é a esperança que nós estamos levando para as pessoas”, disse Valdeci.

Para o reitor da Basílica Santuário, Padre Francisco Assis, que recebeu a doação, é um momento em que os belenenses se unem em uma só fé e enfatiza a importância das doações. “É lindo de ver a união de todos no período do Círio, e eu admiro muito essa iniciativa do Basa todos os anos, posso afirmar que é uma das maiores doações que a Pastoral da Acolhida recebe. Mas precisamos de mais ajuda, pois nessa quadra nazarena a meta é atender cerca de 100 mil romeiros que vem dos mais diversos lugares do Brasil”, enfatizou.

Jantar do Círio

Como parte dos eventos do Banco da Amazônia no Círio de Nazaré, acontece nesta quarta-feira (5), às 19h, o Jantar do Círio, na sede social da Assembleia Paraense. O evento reúne os principais clientes da entidade, além de representantes da imprensa, gestores e parceiros institucionais, para envolver e mobilizar homenagens à padroeira da Amazônia.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)