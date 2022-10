Círio 2022: Esquadrilha da Fumaça faz apresentação durante a grande procissão

As sete aeronaves A-29 Super Tucano do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, vão pousar neste sábado (8), na Base Aérea de Belém, no bairro de Val-de-Cães. A chegada marca a espera para as apresentações do EDA, que serão feitas no domingo (9) do Círio 2022, em frente à Estação das Docas, às 9h.

O ponto alto do momento será para uma mensagem que a Esquadrilha escreverá, sobre o complexo turístico de referência nacional, que poderá ser prestigiada de vários pontos da região Neste ano, durante a procissão.

O diferencial é que as aeronaves da Força Aérea Brasileira realizarão as tradicionais acrobacias, já que, em 2021, devido à pandemia do covid-19, as aeronaves fizeram apenas passagens sobre a região metropolitana de Belém.

Autoridades presentes

Na ocasião da chegada das aeronaves, estarão presentes o Comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional - I COMAR, Major-Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, o Comandante da Base Aérea de Belém, Coronel Aviador Ricardo Bevilaqua Mendes, entre outros oficiais da Guarnição de Aeronáutica de Belém.

Homenagens

As homenagens da Fumaça no Círio 2022 também fazem parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, celebrado no último dia 07 de setembro. A expectativa de público que prestigiará o evento é de aproximadamente dois milhões de pessoas.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)