Círio 2022: trânsito de Belém passará por desvios e interdições para as procissões; saiba os locais

O trânsito de Belém passará por interdições e desvios a partir desta terça-feira (4) para o Círio 2022. A informação foi repassada pela Prefeitura de Belém. A Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana de Belém (Semob) contará com um contingente de 274 agentes. As ações no fluxo de veículos da capital paraense têm objetivo de garantir a fluidez e a segurança viária dos romeiros, durante as 13 procissões do Círio de Nazaré, segundo a prefeitura. As informações são do Agência Belém.

A Operação Círio é feita em conjunto com a Guarda Municipal de Belém (GMB), Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Polícia Militar (PM) e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) nos 15 dias de festas de Nazaré. O trabalho vai se estender até o Recírio, a última das 13 romarias.

Abertura oficial do Círio e trânsito interditado

A missa de abertura oficial do Círio será realizada nesta terça-feira (4), na Basílica Santuário e na Praça Santuário. O trânsito ao longo da Avenida Nazaré, nos cruzamentos com a Avenida Generalíssimo Deodoro, Travessa 14 de Março e Vila Leopoldina, vai estar interditado. Oito agentes de transporte estarão das 16h às 23h.

Já na Na Avenida Gentil Bittencourt e nos arredores do CAN, agentes da Semob atuarão orientando e organizando o transporte público nas proximidades da Basílica Santuário.

Traslado dos Carros dos Milagres

A procissão de traslado dos Carros dos Milagres será realizada na quarta-feira (5). A Semob dará apoio no percurso, no horário de 18h às 23h, com cinco viaturas e oito agentes de trânsito no trajeto Avenida Nazaré, Travessa 14 de Março, Rua Antônio Barreto, Avenida Visconde de Souza Franco, Rua Marechal Hermes, Praça Pedro Teixeira e CDP.

Apresentação do manto da imagem peregrina

O lançamento do manto da imagem peregrina para o Círio deste ano acontece na sexta-feira (6). Uma equipe de oito agentes da Superintendência estará ao longo da Avenida Nazaré, nos cruzamentos com a Avenida Generalíssimo Deodoro, Travessa 14 de Março e Vila Leopoldina, além da Avenida Gentil Bittencourt e arredores do CAN, onde os agentes da Semob estarão orientando e organizando o transporte público.