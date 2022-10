Círio 2022: chuvas intensas devem ocorrer ao longo da semanas de procissões

Os dias que antecedem o domingo de Círio, e o próprio final de semana da grande festa, devem seguir a mesma tendência vista desde 2017 de aumento de índice pluviométrico no mês de outubro. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e reforçam o cenário já visto em setembro, com fortes chuvas sendo precedidas por frentes de rajadas de vento.

Embora outubro seja conhecido por ser um mês quente e seco, as condições climáticas e oceânicas têm contribuído para a formação do aumento do índice pluviométrico. José Raimundo, meteorologista do INMET, explica que a média de chuvas contabilizada deve ultrapassar as expectativas. “Esse aumento tem se intensificado, ficando sempre superior nos meses mais secos, em torno de 20% a 40% acima”, destaca.

Outros fatores também estão envolvidos, como as altas temperaturas e o nível de umidade do Oceano Atlântico. “Isso tem favorecido o crescimento de nuvens carregadas e ela tem trazido, principalmente no período da tarde, depois das 14h, com viradas de vento, condições de chuva de forte intensidade, precedidas por rajadas”, finaliza José Raimundo.