Círio 2022: Praça Santuário, Aeroporto de Belém e distrito de Icoaraci ganham decoração luminosa

A Praça Santuário de Nazaré, o Aeroporto Internacional de Belém, o distrito de Icoaraci e também a praça Dom Frei Caetano Brandão são alguns pontos da capital paraense que vão ganhar uma decoração luminosa do Círio 2022. De acordo com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo(Seurb), os trabalhos decorativos estão em fase de finalização.

Praça Santuário

A tradicional iluminação temática da Praça Santuário, em frente à Basílica, será inaugurada no dia 04 de outubro, após a missa da abertura oficial do 2030º Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Na Praça, a imagem luminosa de Nossa Senhora montada com lâmpadas de LED, montada na entrada do espaço, permanecerá no local junto a elementos luminosos de anjos com corneta, conjuntos de notas musicais e uma cascata. Pela primeira vez este ano, a imagem também fará o giro de 360º.

Decoração na Praça Santuário (Ascom Seurb)

Segundo o Diretor do Departamento de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão, a iluminação decorativa da praça este ano também recebeu novidades e foi pensada de forma especial, pela importância da Basílica que é a chegada da Procissão do Círio.

‘’Para 2022, pensamos com muito carinho essa iluminação, que será bastante carregada, iluminando todos os postes com elementos decorativos e também ornamentando, de uma forma especial, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Agora, está mais alta e com alcance maior em relação ao ano passado, além das lâmpadas de LEDs que irão destacar e deixar as cores do manto ainda mais vivas’’, explicou Felix Negrão.

O coordenador do Círio 2022, Antônio Salame, agradeceu o serviço que a Prefeitura de Belém está oferecendo ao Círio 2022. ‘’A Diretoria da Festa de Nazaré agradece pela gentil homenagem que a prefeitura está fazendo à Nossa Senhora, adornando com belíssimas luzes todo o trajeto do Círio de Nazaré, bem como a Av. Visconde de Souza Franco e Praça Santuário".

Aeroporto

Uma das novas estações decorativas será no Aeroporto Internacional de Belém, que receberá pela primeira vez uma estrutura luminosa da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Para o Secretário da Seurb, Deivison Alves, o objetivo é que os turistas que chegam pelo aeroporto passem a ser envolvidos pela festa do Círio a partir do momento que presenciarem a estrutura assim que chegarem à capital paraense.

Durante conversas com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o titular da Seurb também pediu para que os pilotos dos voos que chegam em Belém pela baía do Guajará, informem aos passageiros que, por meio das janelas das aeronaves, observem a imagem que está instalada na doca fazendo o giro de 360º.

Icoaraci

O distrito de Icoaraci, por sua vez, receberá também pela primeira vez uma estrutura luminosa de nossa senhora, além de elementos luminosos nos postes em formato de anjos que irão ornamentar toda a orla, um dos principais cartões postais de Belém.

O distrito de Icoaraci recebe também pela primeira vez uma estrutura luminosa da padroeira dos paraenses (Ascom Seurb)

“Icoaraci fica linda e em clima de festa, isso incentiva o turismo a conhecer o distrito. Ano passado vimos um movimento lindo de famílias e turistas que vieram visitar a orla de Icoaraci e, por causa disso, fizeram muitos registros em suas redes sociais. E, certamente, este ano não será diferente’’, comentou Gregório Neto, Agente Distrital de Icoaraci.

Praça Frei Caetano

A praça Dom Frei Caetano Brandão, localizada no centro histórico da cidade, está praticamente pronta, com decoração luminosa composta com elementos de led em formato de anjos com corneta, além dos tradicionais elementos nos postes.