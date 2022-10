Círio 2022: feirantes e erveiras do Ver-o-Peso já percebem melhora no movimento

O complexo do Ver-o-Peso já registra um grande fluxo de pessoas em busca de produtos para o tradicional almoço em família do Círio. No final de semana que antecede a maior festa religiosa do Brasil, feirantes e erveiras têm boas expectativas para o período, após dois anos de movimento afetado pela pandemia da covid-19. Com informações da Agência Belém.

Quem comemora a movimentação nos dias que antecedem o Círio são as erveiras Edileia Teles, 57, e Edna Barros Teles, ambas, desde muito jovem, sempre trabalharam no segmento. Elas acreditam que o fluxo ainda vai se intensificar na próxima semana.

"Como nesses últimos anos não tivemos o Círio por causa da pandemia, com a volta da procissão agora a gente já consegue perceber uma movimentação grande aqui no Ver-o-Peso. Os turistas já estão chegando e já estamos vendendo o nosso cherinho do Pará, andiroba, copaíba e priprioca. Esse mês agora a gente vai vender bastante", contou empolgada, Edileia.

A erveira Edna Barros está ansiosa para vivenciar a semana do Círio depois de dois anos, "Deus vai mandar muita gente para cá, a expectativa está grande. Já tem gente vindo aqui", conta. Ela também garante que o turista não sai do box sem levar algum produto natural. "Eles levam principalmente as simpatias chama-homem, o chora nos meus pés e chega-te-a-mim. São essas coisas assim básicas", contou aos risos.

Almoço do Círio garantido

Maniva, pato, tucupi e jambu são os produtos mais procurados e que, na semana do Círio, intensifica a busca das pessoas à feira do Ver-o-Peso. A maniva, um dos ingredientes mais procurados para o preparo da tradicional maniçoba, o quilo do produto pré-cozido pode ser encontrado por R$7. Já o quilo da maniva cozida está na faixa de R$ 10 e quilo da maniva crua R$ 6.

A dona de casa, Selma Souza, aproveitou a manhã de sábado para garantir o almoço do Círio para a família. "Já está reservado, eu estou levando 5kg de maniva porque a minha família é pequena, mas essa quantidade dá até pra dividir com a vizinhança", contou Selma.

Há 33 anos vendendo maniçoba no Ver-o-Peso, Dinair Barros, está com a expectativa muito boa de vendas para este período. "Tá muito animado, o pessoal tá procurando e comprando. Temos maniçoba pra todos os gostos: crua, pré-cozida e cozida", avisa a vendedora.