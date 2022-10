Círio 2022: aluna que ganhou o primeiro lugar no concurso de redação sonha em ser engenheira; vídeo

Os alunos vencedores do Concurso de Redação do Círio, realizado no último dia 25, foram anunciados pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) na manhã desta segunda-feira (03). Ao todo, foram 122 estudantes, 46 da rede pública e 76 da rede privada, inscritos na 28ª edição que premia com primeiro, segundo e terceiro lugar os que melhor desenvolveram o texto. O tema envolvia a fé e a devoção da mãe comum como poderoso elemento transformador.

O primeiro lugar foi para a estudante do terceiro ano do ensino médio Ana Sarah de Sousa, do Colégio Ideal. A aluna, de 17 anos, está em busca da tão sonhada vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e fará o vestibular em duas semanas para Engenharia Aeronáutica. Para ela, a surpresa com o resultado foi grande.

“É uma sensação muito boa, muito gostosa. Eu tentei buscar uma boa preparação para essa redação. Pesquisei, minha professora me ajudou muito, ela mandou várias fontes, vários textos. Mas, acaba que é na hora da relação que a gente descobre como é que vai ser. Então, pra mim, é muito gratificante”, relata.

A preparação envolveu também o apoio da família, que veio do estado do Piauí, no nordeste brasileiro, e se encantou pela tradição da manifestação de fé. “Eu fiz uma redação relacionada ao Círio, mas para o tema da redação, eu não tinha pensado muito. Porém, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora e ela sempre conversa muito comigo e com minha irmã”, explica a jovem.

A tradição é passada pela família da Ana Sarah: em 2018, durante o convênio, a irmã dela conseguiu o segundo lugar na classificação do concurso. “Meus pais criaram a mim e a minha irmã na Igreja Católica desde pequenininhas e, depois, nós mesmas começamos a escolher a participar, é uma coisa muito importante pra gente. Minha irmã já havia participado e ficou classificada na segunda colocação”, diz.

Relação de fé

Ana mantém uma relação muito próxima com a Mãe de Deus. Ela conta que Nossa Senhora é uma amiga fiel para todos os momentos. “É a quem eu recorro quando estou desesperada quando estou feliz. Ela é como se fosse uma pontezinha entre Deus e eu. Tanto a história dela, que eu acho muito bonita, ter assumido a responsabilidade que ela assumiu tão nova, com 15 ou 16 anos, e tudo que ela fez, todas as aparições depois, a pessoa que ela foi, a santa que ela foi. É muito inspirador pra mim. Também é alguém que eu acredito ser um caminho de intercessão a Deus”, destaca a aluna.

A ansiedade para a chegada do segundo domingo de outubro já toma conta da Ana e da família dela. “Estamos muito ansiosos. Eu comecei a acompanhar em 2018, foi a primeira vez que fui para o Círio e me apaixonei. Em 2022, estamos nos preparando para ir a família toda acompanhar a procissão do início ao fim”, finaliza.