Círio 2022: saiba quem são os vencedores do concurso de Redação

A Diretoria de Evangelização do Círio de Nazaré 2022 divulgou, nesrta segunda-feira (3), o resultado do Concurso de Redação do Círio. Ao todo, 122 alunos se inscrevem para participar desta 28ª edição, sendo 46 da rede pública e 76 de escolas privadas, de ensino médio, de Belém, Ananindeua, Barcarena, Castanhal e do distrito de Icoaraci.

Ana Sousa, primeira colocada, ganhará um notebook. Giovanna Pantoja, segunda colocada, receberá um smartphone e Gabrielle Campos, terceira colocada, ganhará um tablet. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios dos três primeiros colocados. A entrega da premiação será nesta terça-feira (4), na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2022.

A prova foi realizada no domingo, dia 25 de setembro, e trouxe como tema para os alunos escreverem sobre a fé e a devoção da mãe comum como poderoso elemento transformador.

Os vencedores foram:

1° LUGAR

ALUNA: Ana Sarah de Sousa

PROFESSORA: Maíra Neves Lopes

ESCOLA: Colégio Ideal - Unidade Batista Campos.

2° LUGAR

ALUNA: Giovanna Samara Gama Pantoja

PROFESSORA: Giovanna Silva da Silva

ESCOLA: Centro de Ensino Pleno Ideal

3° LUGAR

ALUNA: Gabrielle Caroline Lopes de Campos

PROFESSOR: Mateus Maia Rezende

ESCOLA: Tenente Rêgo Barros