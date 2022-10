Círio 2022: prefeitura realiza desobstrução de objetos de propaganda no trajeto das procissões

Visando desobstruir ruas e avenidas, em Belém, uma ação de orientação para remover propagandas irregulares que ficam ao longo do trajeto da procissão do Círio de Nazaré, foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) desde a última segunda-feira (3). Na ocasião, o Núcleo Setorial do Código de Posturas da Seurb orientou a retirada de cavaletes, placas, banners de publicidade na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), Complexo do Ver-o-Peso, praça da Sé e avenida Nazaré. Já nesta terça-feira (4), foi feita a retirada desses itens.

A ação visa promover o livre acesso às pessoas, uma vez que os objetos podem oferecer riscos para os romeiros durante o Círio. Os objetos serão removidos das vias públicas por violarem o que está previsto no Código de Posturas e por serem potencialmente perigosos às pessoas com deficiência visual, idosos e a todos que apresentam alguma dificuldade de locomoção.

Objetos retirados

Além disso, serão retirados defensas (tubos de ferro chumbados nas calçadas) e fios e cabos, sem eletrificação, deixados de forma desordenada nos postes. Antes da retirada, equipes da Seurb estiveram nas ruas explicando, detalhadamente, para quem foi notificado, a importância de ter a poluição visual diminuída, pelo menos, no trajeto do Círio, e agradeceu pela compreensão.

Entre os comerciantes que receberam orientação está José Maria Moura Lima, de 71 anos, proprietário de um restaurante, que foi notificado pela equipe por ter instalado um wind banner no meio da calçada na avenida Presidente Vargas. "Como cidadão, eu entendi a solicitação e já pedi para retirarem o equipamento", disse o proprietário.

"Durante o Círio tem muita gente e muitos visitantes na cidade, então concordo que é importante remover essas estruturas da calçada, para não atrapalhar o caminhar das pessoas que passam por aqui", contou Maria da Silva, de 57 anos, que tem um salão de beleza na avenida. Ela também foi orientada pela Prefeitura para remover uma estrutura de publicidade que estava obstruindo a via.

Acessibilidade

''Essas situações impedem a acessibilidade, principalmente no Círio, que tem um fluxo intenso de pessoas. Estruturas que não estão autorizadas e que estão na via de forma desordenada poderão trazer problemas para os romeiros, que podem se machucar’’, comentou o chefe de fiscalização do Código de Posturas da Seurb, Francisco Oliveira Júnior. Segundo ele, a população recebe bem as notificações durante a época do Círio, pois compreende a importância e ficam mais conscientes.

"A nossa intenção é desobstruir todo o percurso do círio e deixar as calçadas o mais acessíveis possível. A Seurb já está realizando a reforma de algumas calçadas e nós, do departamento do Código de Posturas, vamos somar nesse trabalho e retirar tudo que possa prejudicar a acessibilidade plena dos romeiros", afirma o diretor do Núcleo Setorial do Código de Posturas, Jacintho Campina.

Jacintho destaca que o trabalho é realizado todos anos e, ao longo da semana inteira, as equipes estarão nas ruas intensificando as ações, para que, até sexta-feira, todo o percurso esteja desobstruído. "E com acessibilidade plena para receber a trasladação no sábado'', garantiu.

Denúncias

As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas no número (91) 3039-3707 ou pelo WhatsApp (91) 98418-3491, no horário das 8h às 13h. Ou apresentar a denúncia (por escrito) na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1622, bairro de Nazaré. Para isso, é necessário informar o endereço correto do local a ser fiscalizado.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)