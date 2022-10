Varanda de Nazaré terá ‘Sarau da Fafá’ aberto ao público e retorno do Padre Fábio de Melo

Nascida em outubro de 2011, a Varanda de Nazaré, idealizada pela cantora paraense Fafá de Belém, volta a ser presencial na edição de 2022. Após dois anos de pandemia, em que sofreu algumas limitações, este ano, o evento volta com todo gás para levar fé e esperança durante uma das mais belas procissões do mundo. Com a retomada dos eventos presenciais, a expectativa para a celebração deste ano é grande, iniciando nesta quarta-feira (05), com um grande show de abertura realizado por Fafá de Belém no Theatro da Paz, ao lado Maestro João Carlos Martins. As apresentações estão com ingressos à venda na bilheteria do teatro.

Este ano, a Varanda de Nazaré será um projeto multiplataforma, com formato presencial e com transmissões ao vivo nas redes sociais. Uma das novidades será a venda de ‘NFT’ presenciais, são ingressos para participar das comemorações durante o Círio de Nazaré e vivenciar de maneira exclusiva a celebração cultural.

Para Fafá de Belém, foi difícil conter a emoção ao falar sobre o retorno da celebração presencial. “Podemos ter esse respirar, estou muito emocionada de poder voltar ao presencial este ano. Depois de dois anos reprimidos pela pandemia. Então a emoção é enorme. Estamos nos reconstruindo a cada Círio de Nazaré, observando o que deu certo, o que não deu. Porque essa ‘Varanda de Nazaré’ é feita para o povo do Pará. Então precisamos saber como as pessoas se sentem, o que elas acham. Nós temos uma transversalidade cultural, que é de extrema importância para a nossa cultura. Nós somos isso, de uma riqueza gigantesca. O tema da nossa ‘Varanda de Nazaré’ este ano é a influência do Pará na Semana de 22, da arte moderna. O historiador Aldrin Figueiredo está com a gente nessa parceria, ele que é um historiador fabuloso, para que nossos convidados saibam quem somos nós, que a nossa fé é feliz”, destacou.

Uma grande novidade anunciada por Fafá para este ano, foi a oportunidade do público paraense vivenciar o sarau realizado por ela todos os anos, de pertinho. “Vamos fazer na véspera do Recírio, o primeiro sarau aberto, para a população de Belém. Já temos como convidado o Carlinhos Brown, queremos sentir o povo mais perto de nós. Eles merecem isso”, afirmou.

A cantora ressaltou ainda que é impossível explicar o Círio de Nazaré para quem vem de fora. “A romaria fluvial por exemplo, você vê o rio aparentemente vazio e de repente começa aquela imensidão de embarcações. Das pessoas mais simples que vem dos interiores, famílias que se juntam em pequenos barcos e trazem o que tem em casa, em nome da fé. Tem aquelas grandes embarcações. E todos com o único intuito de dizer pra Nossa Senhora: nós estamos aqui. Ela é a nossa autoridade máxima. Nazaré é nossa confidente, nossa conselheira. É absolutamente impossível explicar para quem está de fora, o que vai viver. A única protagonista do Círio é a Nossa Senhora de Nazaré”, concluiu.

É a 12ª edição do evento, que reúne formadores de opinião para um grande mergulho na cultura paraense. Entre os convidados já confirmados, estão o padre Fábio de Melo; os cantores Seu Jorge e Otto, além do humorista Paulo Vieira, da atriz Ingrid Guimarães, do ator Marcos Veras, Barbara Paz, entre outros nomes de peso. Haverá ainda o Sarau da Fafá, a Varanda Fluvial e a tradicional apresentação da cantora para os romeiros nas procissões da Trasladação e do Círio de Nazaré. Além da novidade “Varandinha de Nazaré”, um espaço voltado totalmente para as crianças e idealizado pela neta da cantora, filha da também cantora Mariana Belém.