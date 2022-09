Varanda de Nazaré: Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães estarão no Círio

Faltando duas semanas para o final de semana que acontecerá as principais procissões do Círio de Nazaré, a ansiedade já toma conta dos paraenses. Um dos eventos mais aguardados é a Varanda de Nazaré. Organizada por Fafá de Belém, o evento cultural reúne artistas na cidade que chegam para acompanhar as procissões e conhecer mais sobre a cultura paraense. A lista com os nomes das celebridades que estarão na capital paraense é um momento bastante aguardado.

Nesta segunda-feira (26), em primeira mão, o colunista do Grupo LIberal, Christian Emanoel informou que dois nomes já estão confirmados para a Varanda: o médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo e a atriz Ingrid Guimarães, que era muito amiga do humorista.

A Varanda de Nazaré é um espaço que oferece aos convidados uma imersão ao Círio através nas mais diversas procissões. O local é bastante disputado por muitos artistas nacionais.

Dom João de Orleans e Bragança, um dos herdeiros da Coroa Portuguesa, também estará presente na festividade nazarena. A intenção é fazer uma homenagem à história do bicentenário da Independência.

A Varanda de Nazaré tem à frente Fafá de Belém e será montada, mais uma vez, na Estação das Docas, no bairro da Campina, um dos locais mais privilegiados para assistir a procissão no domingo (09/10).