Andressa Urach expõe dívidas de Val Marchiori após ser chamada de 'aberração' em podcast

Andressa Urach voltou a causar nas redes sociais após responder Val Marchiori. Durante um episódio do podcast Hello Val, a socialite criticou a ex-Miss Bumbum por trabalhar com o próprio filho nos bastidores de seus vídeos adultos e chegou a chamá-la de "aberração".

“É nojento, não é!? Isso não é uma mãe, é uma aberração!”, disparou Val, ao comentar o envolvimento de Urach com o filho em seu conteúdo de bastidores.

A declaração revoltou a criadora de conteúdo adulto. Em uma série de vídeos publicados em seus stories na última terça-feira (29), Urach rebateu com deboche e acusações, questionando a vida pessoal e financeira da socialite.

“Teu macho não tá te pegando direito pra você ficar preocupada com a minha vida? Você nem me conhece”, afirmou. Na sequência, Andressa expôs supostas dívidas da empresária. "Agora que você acha que tá rica, porque, pelo que eu sei, você tá devendo milhões aí, teve carro penhorado... vou te falar uma coisa: pior coisa que tem é pobre que fica rico e quer humilhar os outros", declarou.

"Eu nunca tive macho pra me bancar, nunca tive um paizinho... porque você diz que ficou rica investindo na empresa do seu pai", completou Andressa. Até o momento, Val Marchiori não respondeu às acusações publicamente.