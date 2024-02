Jojo Todynho não comparece e ação contra Val Marchiori é extinta: 'Perdi meu tempo'

Jojo Todynho comentou a acusação de ter faltado na audiência jurídica contra Val Marchiori nesta quinta-feira (15). A socialite, processada pela cantora em 2023 por comentários gordofóbicos, reclamou após comparecer a uma audiência no Juizado de Pequenas Causas na Liberdade, em São Paulo, e não encontrar a acusadora.

Jojo pediu R$ 50 mil de indenização por danos morais após ser alvo de comentários gordofóbicos da loira nas redes sociais. "Cumprindo meu dever, compareci à audiência hoje designada no processo n. 1024669-52.2023.8.26.0016, enquanto Dona Jojo completamente destemida, no conforto da sua cama, debocha do judiciário publicando nas suas redes sociais dormindo e descansando toda plena no seu horário de almoço. Hello, que vergonha!", escreveu Val em suas redes sociais.

A cantora ainda publicou um desabafo no Instagram, explicando o motivo de não comparecer no local por não ser apontada no processo. "Eu não sei quem é pior: dona Valdirene Aparecida, seu advogado ou quem dá Ibope para ela. Eu não fui à audiência porque eu não fui citada”, iniciou. “Ela foi citada porque o oficial de Justiça foi na casa dela. Então, se ela foi citada, ela tem que estar presente. Então, eu não preciso estar presente porque eu não fui citada. Porque vai ter uma audiência presencial, entendeu dona Valdirene Aparecida?”, completou a cantora.

"A minha advogada deveria ter sido intimada pelo Diário Oficial ou Eletrônico. Não aconteceu isso, como vou estar presente? Beijo, tenho mais o que fazer. Dona Valdirene, se acalme, você está muito nervosa, indignada", finalizou Jojo.