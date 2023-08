Jojo Todynho responde comentário gordofóbico de Val Marchiori: ‘Tem prazer de me cutucar’

Jojo Todynho mandou um recado para Val Marchiori após a socialite viralizar nas redes sociais nesta quarta-feira, 30, com críticas relacionadas ao corpo e à relação sexual da cantora com o ex-marido, Lucas Souza.

Em um podcast, Val comentou sobre a funkeira e afirmou que a relação sexual de Jojo com o ex-marido seria “como espremer uma laranja” e que a artista “tinha que fazer a cirurgia bariátrica” porque estava "muito pesada”.

“Imagina a jojo em cima daquele ex-marido?”, perguntou Val. “Meu Deus! Coitado!”, disse rindo.

Jojo, que está em recuperação de uma cirurgia bariátrica recente, rebateu os comentários em seu perfil no Instagram. “Meu bom dia hoje vai para você, Val, que se incomoda comigo até hoje e não aceita o fato de eu ter sido musa do Baile da Vogue. Nem de ter posado para a Vogue. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada”, iniciou.

“Eu quero que se f*da. Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí. Mas as pessoas, elas têm prazer de me cutucar. Sabe por quê? Porque o meu brilho incomoda. Entendeu? Eu não falo do seu ninguém. Estou na minha paz", completou.

Por fim, a artista falou sobre seu trabalho e não se importar com comentários desnecessários. “Estou sempre atrás do meu, sem fazer ninguém de escada, sem me preocupar sem a vida ninguém, para mim é cada um cuidando do seu rabo”, finalizou a carioca.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)