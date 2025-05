Vovó fitness que já fez sexo 800 pessoas e afirma preferir 'novinhos'

A fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, conhecida nas redes sociais como "vovó fitness", afirmou em entrevista ao jornal britânico Daily Star que já se relacionou sexualmente com aproximadamente 800 pessoas. A influenciadora, que mora na Europa e mantém uma rotina de treinos intensos, também declarou ter preferência por homens mais jovens.

Segundo Andrea, a vida sexual ativa começou após o fim do seu casamento, há 18 anos. “Depois que me divorciei, tive muitos casos de uma noite entre relacionamentos que não duraram o suficiente. Sobre números é muito difícil contar com exatidão, mas em média digamos que namorei de três a cinco pessoas por semana”, relatou.

Ela também afirmou ser bissexual e ter se relacionado com homens e mulheres ao longo dos anos. “Isso dá cerca de 720 em média”, disse, explicando que o número subiu para cerca de 800 até 2024. A influenciadora vive em um relacionamento aberto desde a separação e afirma que isso contribuiu para sua liberdade.

Andrea ainda comentou que os parceiros mais jovens a atraem por serem, segundo ela, mais atenciosos. “Já disse que eu gosto de novinhos. Eles sabem como tratar uma mulher. Mas não dou chance para todos. Eu preciso saber se têm maturidade o suficiente, mesmo que só fiquemos para sexo”, afirmou.

Nas redes sociais, Andrea Sunshine costuma compartilhar sua rotina de treinos, alimentação regrada e fotos em trajes de academia, somando mais de 500 mil seguidores.