Vovó fitness conta como conseguiu transar com 800 pessoas após o divórcio

A influenciadora conhecida popularmente como “Vovó fitness”, de 53 anos, afirmou que já conseguiu transar com 800 pessoas, desde que se separou do ex-marido, há 18 anos.

Em confissão feita ao Daily Star, ela disse que essa marca foi alcançada porque se envolveu tanto com homens como com mulheres. Depois que me divorciei, tive muitos casos de uma noite, entre relacionamentos que não duraram o suficiente. Sobre números é muito difícil contar com exatidão, mas, em média, digamos que namorei de três a cinco pessoas por semana. Eu namorei garotos e garotas porque sou bissexual, então isso é cerca de 720 em média"

Vovó fitness também disse que homens mais novos a procuram frequentemente. Já disse que eu gosto de novinhos. Eles sabem como tratar uma mulher. Mas não dou uma chance para todos. Eu preciso saber se eles têm maturidade o suficiente, mesmo que só fiquemos para sexo", declarou.