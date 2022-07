'Vovó Fitness' diz ter sofrido 'gostosofobia' em academia do Rio de Janeiro

Andréa Sunshine (53), conhecida como “Vovó Fitness” nas redes sociais, relatou ter sofrido “gostosofobia” em uma unidade de uma rede de academias localizada em Búzios, na Região dos Lagos (RJ), após ser impedida de gravar o próprio treino por um funcionário do estabelecimento.

VEJA MAIS

Em entrevista para o jornal Extra, ela relatou o ocorrido. Segundo Andréa, no dia 17 de junho ela realizou um treino com filmagens no mesmo local, sem qualquer problema. Entretanto, no último sábado (2), foi abordada por um dos funcionários que se apresentou como gerente e que, de acordo com a influenciadora fitness, lhe constrangeu, chamando a atenção de outras pessoas do local.

"Por conta do meu trabalho internacional reconhecido como influencer fitness, estava gravando imagens de mais um dia de treino. Não quero discutir política interna, apesar de achar a deles obsoleta, pois estamos na era digital e todos os simpatizantes e influencers dessa área fazem postagens de suas rotinas em academias espalhadas pelo mundo todo”, explicou Andréa.

INFLUENCIADORA ACREDITA TER SOFRIDO GOSTOSOFOBIA

“Talvez, se fosse um homem, a conduta teria sido mais respeitosa e gentil. Me senti diminuída e inferiorizada com todos os olhos virados para mim. A academia estava lotada! Fiquei gelada, sentindo palpitações já que estava com o meu pré-treino ativo e com a adrenalina altíssima”, relata a mulher, que disse ter sofrido um “constrangimento preconceituoso de gostosofobia”.

Ela também relata que ao dizer para o funcionário que trabalhava com as mídias digitais, o caso piorou, e notou desdém por parte do homem: “Ele pediu para ver meu Instagram, eu prontamente mostrei, e ele reagiu com um ar de desdém e soltou um: 'Ah, você é famosa? Mas, me desculpe, não pode gravar”, disse Andréa.

A influenciadora contou para a coluna do Extra que denunciou a academia para os órgãos de defesa do consumidor. “Por que me constranger ainda mais e tornar mais longo o processo? Por que não me chamou em um canto? Ou não me deu um toque discretamente na saída? Senti um enorme desconforto e constrangimento”, questionou, por fim, Andréa Sunshine.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)