Jéssica Mota: conheça a vida de influenciadora da vice-prefeita que tentou matar o ex-marido

A intimidade da vice-prefeita Jéssica Mota, de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, ganhou as páginas policiais. Ela foi acusada de envolvimento na tentativa de homicídio do ex-marido, o empresário Roberto Douglas Mota.

Com mais de meio milhão de seguidores, antes de atuar na política Jéssica Mota, conhecida como "a Rainha do Açaí", investia na carreira de influenciadora digital e empresária. Ao rolar pelo feed do perfil dela no Instagram, é possível encontrar dezenas de publicações dela ao lado de famosos, como Wesley Safadão, o jogador Hulk, Gusttavo Lima, Kevinho, Tirulipa, entre outros. Além disso, Jéssica compartilhou com os seus seguidores momentos de viagens pelo mundo e de publicidades.

Em 2019, a vice-prefeita, que é do MDB, movimentou o mercado local, ao fazer da inauguração dos seus empreendimentos um grande evento para famosos e influenciadores brasileiros. Na ocasião, ela abriu um ponto em Castanhal. Quem esteve por lá, viu o show pirotécnico e uma reunião de famosos, em uma festa luxuosa que ganhou holofotes em publicações pelo Brasil.

Quem esteve por aqui na ocasião, foi: Sheila Mello, Lucas Fernandes, Lorena Improta, Léo Dias, Gessica Kayane, Lívia Andrade, Júnior Oliveira, Lucas Guimarães e Cabelo imaginário.

A festa ainda contou com um momento especial, quando Carlinhos Maia chegou de surpresa e cantou “happy birthday” para Jéssica.

A vida da vice-prefeita sempre foi bem movimentada, como de uma grande influenciadora brasileira. Looks, viagens e eventos badalados marcaram grandes momentos da carreira dela.