Rafaella Santos confessa motivo de término com Gabigol, diz colunista

Rafaella Santos explicou porque ela e Gabigol terminaram, durante uma entrevista exclusiva concedida para o colunista Léo Dias, do site Metrópoles. A influenciadora contou que o casal colocou encerrou a relação pela quarta vez há mais de um mês, porém, a informação só veio a público no último sábado (2). Ela, inclusive, fez questão de ressaltar que a decisão tomada por eles não foi por falta de amor.

“Não foi por falta de amor, só decidimos seguir caminhos diferentes, ele é um menino de ouro e torço muito por ele”, explicou Rafaella, que também tratou de esclarecer que sua última publicação no Stories do Instagram, com uma mensagem reflexiva sobre mudanças, em nada tem a ver com o término, mas sim com a carreira profissional.

Não é a primeira vez que o casal termina o namoro que teve início lá em 2015. Ambos também já deixaram de se seguir no Instagram. O relacionamento de Rafaella com o jogador havia sido retomado no início deste ano, mas eles só confirmaram a reconciliação quando foram flagrados juntos em um evento promovido pela influenciadora em São Paulo, no mês de março.

Rafaella e Gabigol já passaram por várias turbulências desde quando assumiram o romance pela primeira vez. Eles terminaram um pouco depois disso, mas não se afastaram e, desde então, já se separaram e reataram algumas vezes